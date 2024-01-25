В четверг, 25 февраля, в Сейме проходят традиционные ежегодные многочасовые внешнеполитические дебаты — депутаты и министры уже заседают четвертый час. И впереди — еще около 20 выступлений с трибуны. Первым выступил главный докладчик — министр иностранных дел, экс-премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), сменивший на посту главы МИД действующего президента Эдгара Ринкевича. Приводим цитаты из дебютного выступления министра.

Перед заседанием всем депутатам был выдан более чем 40-страничный официальный доклад министра иностранных дел "О сделанной и запланированной деятельности во внешней политике и по вопросам ЕС", с которым все желающие могли ознакомиться заранее (тут прочесть текст могут все). Кришьянис Кариньш сказал, что повторять написанное в отчете в точности не будет, и говорил с трибуны Сейма менее формально (те, кто хочет послушать дебаты в режиме онлайн — могут сделать это тут).

О военном вторжении в Украину, рисках большой войны в Европе и защите НАТО

"Мы должны осознавать — мы осознаем — что война вернулась в Европу. Прошел год и 11 месяцев, скоро два года, с момента неспровоцированного и брутального нападения России на соседнюю Украину с целью уничтожить ее как государство. Это империалистическая война, более широкая цель которой — приостановка и изменение международного порядка, основанного на верховенстве закона, и замена его на власть брутальной силы. Сейчас

Россия старается всеми способами в своей пропаганде рассказывать и нам в Латвии, и остальному Западному миру, что мы расколоты, что мы беспомощны, что война идет вперед, что Россия ее выиграает и у сопротивления нет смысла. И я вам скажу — это ложь, это чушь и глупость", — сказал Кариньш.

"Мы, Латвия, стоим вместе с нашими западными союзниками, и у нас еще есть работа, которая, конечно, делается, но то, что абсолютно в наших силах — помогать Украине победить в этой войне", — сказал глава МИД.

"Это возможно, и возможно после этой этой войны сдерживать Россию, чтобы она никогда больше не нападала нигде в Европе. Это не неизбежно, что будет большая война в Европе, а в наших силах ее приостановить, работая, конечно, над укреплением своей безопасности вместе с нашими западными союзниками", — заявил Кариньш.

"Что мы до сих пор как государство сделали, чтобы укрепить нашу безопасность?", — задался вопросом министр и сам на него ответил:

"20 лет назад наша страна вступила в две очень значимых международных организации — Европейский союз и НАТО. В этом году исполняется ровно 20 лет, и наше участие в этих двух организациях с момента вступления была основой того, что наша экономика продолжала развиваться, и того, что мы фактически жили в мире и безопасности. Это основа основ. И, идя вперед, мы не изменим это в нашей внешней политике — наше активное участие в Евросоюзе не как младшего брата, а как полностью равноценного члена, а также, конечно, в силах НАТО, альянсе НАТО. Но альянс НАТО и безопасность НАТО основаны на принципе — защити себя, и твои друзья придут на помощь. Но в основе — надо защищать себя", — подчеркнул глава латвийского внешнеполитического ведомства.

Далее Кариньш посвятил часть своей речи перечислению мер по укреплению обороноспособности страны. В этом году на оборону выделяется 2,4% от ВВП и Латвия движется к показателю 3% от ВВП. Глава МИД подчеркнул, что Латвия заключила контракты на поставку вооружений, что возводится военный полигон в Селии, который будет почти в два раза больше полигона в Адажи, что увеличено военное присутствие в стране сил НАТО, что вводится служба гражданской обороны.

Мир стал нестабилен: война Израиля с ХАМАС, хуситы в Красном море, отношения США и Китая "вокруг" Тайваня

Далее Кришьянис Кариньш признал, что мир стал неспокоен "в более широком контексте".

"Есть также война Израиля с ХАМАС в секторе Газа, но мы видим, что эта война уже в известной мере начала расширяться, где за всеми беспорядками там стоит Иран, который через своих сателлитов — ХАМАС, хуситов, которые в Йемене, и "Хезболлу", которая в Ливане — активизирует широкую военную деятельность", — сказал Кариньш.

"Латвия с самого начала однозначно поддерживает право Израиля существовать как свободное и демократическое государство, у которого есть право себя защищать. В то же самое время мы считаем и аргументируем, что нужно дать палестинцам возможность создать свое независимое государство, поскольку только таким образом мы можем достичь мира в долгосрочной перспективе. Это не противоречивая позиция — поддерживать Израиль и одновременно поддерживать создание Палестинского государства, чтобы прийти к миру", — обозначил министр.

Кариньш подчеркнул, что война Израиля с ХАМАС вызвала еще большую нестабильность в мире, сейчас нарушено судоходство в Красном море, что наносит удар по цепочкам торговых поставок, что со временем может отразиться, оказать давление на цены.

"Напряженность становится еще острее между Китаем и Соединенными Штатами Америки, которые являются главным стратегическим партнером Латвии", — признал также министр иностранных дел: "Также эта напряженность, которая неизбежно видна между Китаем и Тайванем — это тоже влияет и может влиять негативно на весь мир, даже через торговлю. Если в Южно-Китайском море сформируются блокады… Южно-Китайское море с точки зрения торговли еще значимее Красного моря, и это может иметь последствия".

"Итак, напомню, что Россия в Украине, ХАМАС, Иран, Израиль на Ближнем Востоке, Сахельский регион в Африке… еще Китай, Тайвань. Что неспокойные обстоятельства. Но, то, что я аргументирую, что мы как государство, мудро формируя нашу внешнюю политику и также свою внутреннюю политику, можем продолжать защищать нашу свободу, демократию и безопасность таким образом, чтобы главными темами, о которых мы здесь в Сейме будем дискутировать были темы о том, как улучшить одну или другую или третью услугу", — резюмировал Кариньш.

На транзитном пути между Китаем и Латвией — Россия. Кариньш — о риске новой зависимости

В конце своего выступления Кришьянис Кариньш уделил особое внимание экономическим отношенияс с Китаем.

"Китай — это тема, которая в последнее время все чаще появляется особеннно в прессе, и люди задаются вопросом: какова именно позиция и отношение нашей страны? Китай — партнер? Китай — угроза? Китай — возможность? И есть сложный ответ: да, все это", — сказал министр: "Факт, что Китай глубоко вовлечен в глобальные торговые цепочки, есть много предметов, которыми мы пользуемся ежедневно, или их компоненты… Хотим мы этого или нет, но это факт. Но загвоздка — не создать новую зависимость", — подчеркнул Кариньш: "Мы с трудностями, но сделали это — освободились, перерезали пуповину с российскими энергоресурсами. Вся Европа сейчас это сделала. Неправильно создавать новую зависимость", — призвал министр.

Глава МИД напомнил, что еще шесть-семь лет назад многие думали, что налаживание экономических отношений с Китаем сулит только блага, особенно в сфере транзита. "Но, друзья, это не так! В том числе на транзитном пути между Китаем и Латвией еще есть Россия",- напомнил Кариньш.

В то же время министр иностранных дел признал, что Латвия не может отвернуться от всех стран, сотрудничество с которыми чревато рисками.

"Скажем, есть правительство Китая и правительство Латвии, правительства Европы — они к тому же очень разные. Есть демократические системы и есть автократические системы, и мы не можем себе позволить, никто не может никоим образом не сотрудничать с тем, кто не самый чистый демократ. Это — не реально. Но с открытыми глазами, не создавая новую зависимость. И это та политика, которую сейчас старается Европа разрабатывать. И тогда мы правильно уравновесим экономические интересы с интересами безопасностии и найдем правильный баланс также, конечно, сотрудничая, и помня, что во всем этом уравнении есть еще Соединенные Штаты Америки", — подчеркнул глава МИД Латвии.

"Китай не соблюдает санкции против России. И это говорит нам в Латвии о многом", — сказал Кришьянис Кариньш.

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