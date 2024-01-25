По прогнозам метеорологов, в ближайшее время в Латвии ожидается переменчивая погода, температура воздуха будет колебаться от положительной до отрицательной, также возможны осадки в виде дождя и снега. Такие погодные условия могут крайне негативно повлиять на дорожное покрытие. Под воздействием меняющихся погодных условий на участках дорог с состарившимся асфальтобетонным покрытием все чаще образуются выбоины.

Сложные условия движения сложатся и на гравийных дорогах. Температура воздуха неравномерна на всей территории страны, и сейчас в Курземе на некоторых участках гравийных дорог — распутица. Дороги теряют несущую способность. В Латгалии и Северном Видземе гравийные дороги все еще покрыты льдом и во время оттепели очень скользко.

Госпредприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC), отвечающее за содержание дорог, призывает водителей сообщать об опасных для движения выбоинах и скользких участках, позвонив по круглосуточному справочному телефону 80005555.

Участки дорог, где особо интенсивно образуются ямы

Сейчас в государственной сети автодорог выбоины усиленно образуются на общей протяженности 700 км дорог с асфальтобетонным покрытием, находящихся в плохом техническом состоянии. На этих этапах действуют ограничения скорости.

LVC выделяет следующие участки государственных автодорог, где стремительно образуются выбоины:

Пригород Риги:

участок строительных работ Рижской окружной дороги (Саласпилс-Бабите, A5) от Юрмальского шоссе (А10) до Бабите (38,20-40,82-й километр) — движение организовано по одной проезжей части.

Окрестности Огре:

Рига-Эргли (P4) у гор Кангару (30,70–33,82-й километр),

Инциемс–Сигулда–Кегумс (P8) возле Сунтажи (47,00–49,13-й километр),

Инчукалнс–Ропажи–Икшкиле (P10) от Кангари до Тинужи (26,13–35,00-й километр),Бауска–Линде (P88) на участке длиной в 4,5 киломтра у перекрестка с автодорогой Рижская ГЭС-Яунелгава (P85) (46,60–51,04-й километр).

Окрестности Лимбажи и Цесиса

Рагана-Лимбажи (P9) от Дундури до Ладезарса (2,00-32,50-й километр),

Коцени–Лимбажи–Туя (P11) от Йесалкайи до Умурги (включая участки строительных работ, 28,25–28,85-й километр),

Умурга–Цесис–Ливи (P14) на участке строительных работ у Умурги и у Вайнижи (8,9.–9,6-й километр).

Окрестности Мадоны:

Плявиняс (Гостини)-Мадона-Гулбене (P37) от перекрестка с региональной автодорогой Лубана–Дзелзава (P83) до Кайпи (V447) (63– 71-й километр).

Латгалия

Екабпилс–Резекне–Лудза–граница с Россией (Терехово) (A12) на участке от Лудзы до границы с Россией (125,25-128,96-й километр; 163,15.-163,73-й километр),

Граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (A13) у границы с Россией (0,76.–2,72-й километр);

Участок Даугавпилсского шоссе (A6) возле Даугавпилса (232,20–238-й километр);

Скрудалиена–Каплава–Краслава (P69) от Скрудалиены до Салиене (0.–10,30-й километр);

Краслава-Прейли-Мадона (P62) у Аглонского поселка (31,97–33,0-й километр);

Ливаны-Прейли (P63) от Рожупе до Бабиново (13,45–21,54-й километр;

Виляны-Прейли-Шпоги (P58) на 8-километровом участке за Прейли (38,52–46,14-й километр);

Карсава–Лудза–Эзерниеки (P49) примерно на 3-километровом участке за Лудзой (29,95–32,8-й километр).

Земгале

Плявиняс–Эргли (P78) от Плявиняс до Одзиены (0– 9-й километр);

Кокнесе–Эргли (P79) от Кокнесе до Земтури (0–12,30-й киломеетр);

Екабпилс-граница с Литвой (P75) на участке в Айзкрауклском крае (47–60-й километр);

Слока–Талси (P128) на участке в Тукумском крае за Кестерциемсом (32,30–50,1-й километр).

Курземе

Илмайя-Приекуле-граница с Литвой (P114) от перекрестка возле Ezere — Эмбуте-Гробиня и до границы с Литвой (15,30–38,10-й километр);

Гробиня–Барта–Руцава (P113) от Гробини до Барты (8,40 –23,00-й километр);

Валгале-Роя (P126) от Валдемарпилса до Рои (10–31-й километр).

Ремонт аварийных выбоин

Зимой, в оттепель и в межсезонье на государственных автодорогах ремонтируются только опасные для движения транпорта или аварийные выбоины. Аварийные ямы заполняют, применяя технологию холодного асфальта, которую можно использовать для работ независимо от погодных условий, в том числе — во время дождя и при отрицательной температуре воздуха.

Сначала яму очищают, чтобы она не была мокрой, затем заливают холодной асфальтовой смесью и герметизируют. Целью ремонта опасных для движения выбоин является предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение безопасности движения до тех пор, пока погодные условия не позволят провести массовый ремонт выбоин горячим асфальтом или щепой и битумной эмульсией. Однако заделка опасных для движения выбоин холодным асфальтом не дает долгосрочного результата и считается временным решением.

Опасными для движения транспорта считаются выбоины на асфальтовом покрытии площадью более 0,1 квадратного метра и глубиной более 5 см. На дорогах класса содержания А выбоины ремонтируются в течение 24 часов, на дорогах класса содержания B — в течение пяти дней, на дорогах класса содержания С — в течение недели, на дорогах класса содержания D — в течение двух недель.

Массовый ремонт выбоин на черном покрытии начинают при среднесуточной температуре воздуха выше +5 градусов. Ямочно-ремонтные работы проводятся в первоочередном порядке в зависимости от классов технического обслуживания, а также интенсивности движения транспортных средств.

Выбоины на черных дорожных покрытиях олжны быть устранены на дорогах класса содержания А до 1 июня, на дорогах класса содержания В — до 15 июня, а на дорогах класса содержания С и D — до 1 июля. Новые выбоины ремонтируются круглый год.

Распутица

В Курземе с 25 января на 18 участках введены временные массовые ограничения, запрещающие движение транспорта массой более 10 тонн. Лимиты устанавливаются для того, чтобы дороги, потерявшие несущую способность, не были безвозвратно повреждены. Актуальная информация о введенных ограничениях на карте ЗДЕСЬ.

Разрешения на вывоз грузов во время действия такого ограничения не выдаются, соблюдение ограничений дорожного движения контролируется Государственной полицией. По таким слякотным дорогам без ограничений разрешен проезд оперативному и общественному транспорту, перевозчикам сырого молока, а также транспорту, вывозящему павший скот.

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