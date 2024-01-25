В конце прошлого года в Латвии пенсии по старости получали 437 374 человека, средний размер начисленной пенсии вместе с доплатой составлял 563 евро, а средний возраст пенсионера — 74,4 года, сообщили порталу Delfi в Министерстве благосостояния.

Такие цифры прозвучали на заседании Совета по делам сениоров, которое состоялось в четверг, 25 января, под руководством министра благосостояния Улдиса Аугулиса.

Говоря о текущих проблемах в пенсионной сфере, представители министерства сообщили, что в прошлом году 43% пенсионеров получали пенсию от 500 до 1000 евро, 34% — от 350 до 500 евро. 7% пенсионеров получали пенсию, превышающую 1000 евро, а 16% — минимальную государственную пенсию.

Участники заседания сошлись во мнении, что индексация пенсий два раза в год не улучшает материальное положение пенсионеров, поэтому министерству следовало бы пересмотреть существующий порядок индексации пенсий.

Аугулис заявил, что выступает за индексацию всего размера пенсии с учетом инфляции и процентов реального роста заработной платы. Если вводить такую индексацию в этом году, на нее потребовалось бы дополнительно 6,9 миллиона евро из социального бюджета, а в следующем году — 27,9 миллиона евро.

"Цель индексации пенсий — обеспечить, чтобы они не теряли свою ценность из-за инфляции, поэтому, на мой взгляд, необходимо индексировать всю пенсию, а не только ее часть, — сказал Аугулис. — Такой подход поддерживают все организации, представляющие пожилых людей. Я готов продвигать его в правительстве, чтобы измеренный порядок индексации применялся уже с октября этого года".

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