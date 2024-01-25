Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила поданный Rīgas ūdens проект тарифа на услуги водоснабжения, который предусматривает его повышение на 2%, сообщили агентству LETA в коммунальном предприятии.

Новый тариф на водоснабжение и канализацию, который вступит в силу с 1 марта, предусматривает повышение примерно на 4 цента за кубический метр — до 2,14 евро за кубометр без налога на добавленную стоимость (НДС) вместо нынешних 2,10 евро. С НДС тариф составит 2,59 евро за кубометр вместо нынешних 2,54 евро.

Изменения тарифа в основном связаны с инвестициями Rīgas ūdens в 2022 и 2023 годах.

Оборот Rīgas ūdens в 2022 году составил 65,725 млн евро, прибыль — 5,161 млн евро. За девять месяцев прошлого года оборот предприятия составил 45,664 млн евро, прибыль — 3,007 млн евро.

Rīgas ūdens предоставляет услуги водоснабжения в Риге и нескольких регионах вокруг столицы — в Адажи, Ропажи, Марупе и Кекаве, а также услуги по сбору и очистке сточных вод.

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