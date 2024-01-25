Уточнен список водоемов Риги, где с 25 января можно находиться на льду. Жителям следует помнить, что всегда нужно быть уверенным в своей безопасности и оценить толщину льда, прежде чем наступать на него, сообщает Рижское самоуправление.

Всего в список включены 26 водоемов, на которых с 25 января можно находиться на льду. Следует учитыввать, что на некоторых водоемах разрешено ступать на лед только в определенных местах, где толщина льда достаточна.

25 января на льду можно находиться на следующих рижских водоемах:

- в пруду Кенгарага (не ближе 80 м от устья Даугавы);

- на водоеме в парке имени Владимира Кудояра;

- на водоеме в саду Виестура;

- в усадебном пруду Мазюмправа (не ближе 50 м от устья Даугавы);

- на озере Бабелите;

- на озере Дамбьяпурва;

- на озере Гайльэзерс;

- на озере Велнэзерс;

- на водоеме в парке Победы;

- на пруду Марас (не ближе 180 м от устья Марупите и в 70 м от пересечения улиц Ф. Бривземниека и О.Вациеша);

- на Болдерайском карьере;

- на трех участках Вецдаугавы (не ближе 200 м от устья Аудупе в Вецдаугаве) - от проспекта Мангалсалас до ул.Ведзелю 4, от ул.Айру, 87 до ул.Ипалас, 16 и от ул.Аудупес 3А до проспекта Мангальсалас)

- на шести участках озера Кишэзерс: от ул.Милгравья 16 до ул.Эзермалас 18 (не дальше 400 м от береговой линии), от ул.Эзермалас, 10Б до ул.Маркалнес, 24 (не дальше 400 м от береговой линии); от Суню салас возле проспекта Вецаку до Яунциема гатве 171А (не дальше 400 м от береговой линии), от Яунциемас гатве 242C до Яунциемас гатве 81B, в заливе Сужу на Яунциемас гатве 73 (не далее 400 м от береговой линии) и в заливе между Макшкерниеку и ул.Рожупес 13 (не ближе 400 м от устья реки Югла в Кишезере);

- на участках Коюсала гравис (не дальше 50 м от береговой линии): от ул.Аустувес 5А до ул.Краста 95 к-20, от ул.Краста 5 до ул.Краста 44, от ул.Краста 50 до ул.Краста 91А

- на участке Биекенгравис от ул.Мукусалас 75А до ул.Мукусалас 78А;

- на участках озера Югла (не ближе 150 м от устья реки Югла и 150 м от устья Пикурги) - от ул.Дзирнупе 5 до ул.Диманту 12 (не дальше 400 м от береговой линии), от ул.Бонавентурас, 10 до ул.Берггу, 168 (не дальше 400 м от береговой линии), на углу Брекшу (от ул.Брекшу, 25 до ул.Калейгравья, 26),

- на участке Страздупите от Бривибас гатвеса 417А до переулка Видземес, 1 (не ближе 100 м от железнодорожного моста);

- в бухте канала Юглас около Яунциемас гатвес 8F (не ближе 50 м от входа в канал)

- На участках Саркандаугавы: от Кундзинсала 10 линия 10А до Кундзинсала 2 линия 5, в бухте Саркандаугавас от ул.Уриектес 14Б до ул.Уриектес 8, в бухте Кремеру, (не дальше 250 м от улицы Бекергравис, 5)

- на участках Хапака гравис: от ул.Лиелупес, 31 до ул.Лиелупес, 46, от ул.Зилас, 23 до бухты Бекерягравис (не дальше 70 м от береговой линии), от Даугавгривского шоссе 5 к-15 до залива Бекерягравис

- на Бекерягравис от ул.Зилас, 16 до Даугавгривского шоссе, 3А;

- на Андрейосте от ул.Экспорта 3Б до ул.Экспорта 1А;

- в канале Зунда от ул. Матрожу 32 до набережной Зунды 10;

- На участках Агенскалнского залива (не ближе 50 м от устья Марупите и 70 м от устья канала Зунда): от Ранькя дамбис до Баласта дамбис 7 и между Дамбой АВ и ул.Кугю

- На участках Булльупе: в бухте возле станции биологической очистки сточных вод "Даугавгрива" SIA Rīgas ūdens (не дальше 300 м от береговой линии), в бухте на улице Лиелас, 45 (не дальше 200 м от пересечения улиц Лиелас и Велконю), в бухте на ул.Лиелас, 7Е (не дальше 100 м от береговой линии), в бухте на ул.Бирзес, 27В (не дальше 80 м от береговой линии), от ул.Лиелас, 69D до ул.Лиелас, 55 (не дальше 25 м от береговой линии), от ул.Лиелас, 71B до ул.Лиелас, 69F (не дальше 25 м от береговой линии), от ул.Ветрас, 1А до ул.Дзинтара, 60А (не дальше 25 м от береговой линии)

- В Зиемельупе рядом со станцией биологической очистки сточных вод "Даугавгрива" SIA Rīgas ūdnes (не ближе 200 м от водозабора в Булльупе).

Учитывая изменяющиеся погодные условия и возможность недостаточной прочности слоя льда, в Риге по-прежнему запрещено находиться на льду остальных общественных водоемов, имеющихся на территории города или их частей, а также общественные воды морского побережья, прилегающего к Риге.

Рижское самоуправление напоминает, что толщина льда в разных местах может быть разной, гарантировать 100% безопасность невозможно. Поэтому жителям следует быть осторожными и оценивать собственную безопасность при восхождении и нахождении на льду.

Распоряжением исполнительного директора города для водных объектов Риги установлен период повышенной опасности, в течение которого, за исключением отдельных случаев, запрещено находиться на льду.

Нарушение закона карается предупреждением или штрафом до 100 евро.

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