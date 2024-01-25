В Риге планируется построить шесть так называемых пунктов мобильности, на что потребуется примерно 33,4 млн евро, сообщает пресс-служба Рижского самоуправления.

Комиссия по финансам и управлению Рижской думы поддержала предложение о предоставлении софинансирования в размере 5,8 млн евро для разработки проекта и строительства шести пунктов мобильности в местах соединения городского общественного транспорта и железнодорожных станций ("Болдерая", "Даудери", "Саркандаугава", "Шкиротава", "Земитаны" и "Зиемельблазма").

Проект планируется реализовать на средства Фонда восстановления Евросоюза, инвестируя в экологически безопасные улучшения в системе общественного транспорта Риги.

Общие затраты на реализацию проекта составляют 33,4 миллиона евро. Из них 27,6 миллиона евро финансирует Фонд восстановления ЕС, а 5,8 миллиона евро софинансирует Рижское самоуправление, что необходимо для покрытия налога на добавленную стоимость.

В рамках проекта будет проведено благоустройство прилегающей территории шести рижских железнодорожных станций — "Болдерая", "Даудери", "Саркандаугава", "Шкиротава", "Земитаны" и "Зиемельблазма", соединенив перроны станций с существующей транспортной инфраструктурой.

В первую очередь на указанных станциях планируется создать дорожную инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов и инфраструктуру общественного транспорта. Во вторую очередь будет обеспечен подъезд к станциям автомобилей.

Фото: DELFI

Одновременно с подачей проектной заявки в Центральное агентство контрактов и финансов Совет по развитию общественной инфраструктуры Риги приступит к разработке проекта строительства.

Ожидается, что разработка проекта строительства завершится в конце 2024 года, а строительство пунктов мобильности будет проведено в течение 12 месяцев. Чтобы проект был успешен, самоуправление приглашает жителей Риги подавать свои предложения.

Окончательное решение о выделении софинансирования на создание пунктов мобильности должно быть принято на заседании Рижской думы.

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