Еврейская община Латвии сообщает, что 22 января в возрасте 64 лет скончался бывший попечитель общины, один из основателей фонда "Еврейское наследие Лиепаи" и инициаторов создания мемориала в Шкеде евреям Лиепаи — жертвам Холокоста Илья Сегал.
"Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Да будет душа его завязана в узле жизни", — говорится в официальном сообщении Еврейской общины Латвии (ЕОЛ).
О месте и времени проведения похорон ЕОЛ сообщит дополнительно.
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