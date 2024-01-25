Еврейская община Латвии сообщает, что 22 января в возрасте 64 лет скончался бывший попечитель общины, один из основателей фонда "Еврейское наследие Лиепаи" и инициаторов создания мемориала в Шкеде евреям Лиепаи — жертвам Холокоста Илья Сегал.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Да будет душа его завязана в узле жизни", — говорится в официальном сообщении Еврейской общины Латвии (ЕОЛ).

О месте и времени проведения похорон ЕОЛ сообщит дополнительно.

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