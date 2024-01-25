В социальных сетях появилось сообщение о том, что визит на плановый примем для ребенка в Институт стоматологии Рижского университета Страдиня может растянуться на четыре года, сообщает Rus.LSM.lv .

В Латвии стоматологическая помощь для детей бесплатна, но чобы отдать своего ребенка в Институт стоматологии, придется подождать четыре года. Эта новость появилась в социальных сетях.

Rus.LSM проверил информацию, связавшись с регистратурой Института стоматологии. Там подтвердили время ожидания приема. Для новых клиентов, которые еще не были на приеме у тамошних специалистов — это четыре года.

"Стоматологический институт Рижского университета им. Страдиня работает по договору, который заключен с Национальной службой здравоохранения (NVD) в соответствии с объемом выделенного финансирования. Мы не единственная клиника, сотрудничающая с NVD, но большинство пациентов предпочитают обращаться непосредственно к нам. Спрос очень высокий, все стоматологические кабинеты заняты и очереди неизбежны", — пояснила представитель Института стоматологии Кристине Фреймане.

В Национальной службе здравоохранения говорят, что в Рижском регионе есть 88 медицинских учреждений, где детям оказывают бесплатную стоматологическую помощь на основе договора с государством. И во многие места можно попасть очень быстро. В свою очередь, Институт стоматологии работает не для всех.

"Институт стоматологии – это медицинское учреждение высокого уровня, специализирующееся на диагностике и лечении сложных или врожденных патологий. Это помощь, которую не предоставляют другие поставщики стоматологических услуг. При этом возможности и часы работы медицинского персонала ограничены, а спрос и поток пациентов, в том числе на стандартные стоматологические услуги, высоки. Но, когда пациенты приходят записаться на прием для неотложной стоматологической помощи, то запись производится", — пояснила представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга.

Узнать, какая очередь существует к зубным врачам, можно на сайте rindapiearsta.lv. Больше десятка мест могут принять пациента в течение пяти дней.

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