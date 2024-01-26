В Латвии ежегодно специалисты обследуют серийные дома советской постройки 316-й и 318-й серий, или так называемые "хрущевки". Суммарно в Латвии проверено техническое состояние 20 зданий.

Пятиэтажные "хрущевки" строились в Латвии с середины 1950-х годов и на протяжени 60-х годов. Сейчас у таких домов истек срок давности. Программа "360TV Ziņneši" выясняла, выявлены ли в жилых зданиях серьезные дефекты и опасны ли это для проживания.

Когда при советской власти строились типовые многоквартирные дома, для них предусматривался срок безопасной эксплуатации. У большинства "хрущевок" он наступит через шесть лет.

Но, например, срок окончания безопасной эксплуатации первых домов так называемого "литовского проекта" наступил еще четыре года назад. А срок эксплуатации домов 316-й и 318-й серий истекает в следующем году.

"Качество строительства с самого начала не соответствовало стандартам того времени и было плохим", — признает Мартиньш Аудерс, директор департамента жилищной политики Министерства экономики.

Это не значит, что дома тут же рухнут и людей придется эвакуировать. Но для выявления рисков требуется провести капитальное техническое обследование. Однако домуправления, в основном, этим не занимаются.

В Министерстве экономики, отвечающим за безопасность зданий, пытаются разобраться, каковы наиболее типичные проблемы технической прочности для домов каждой конкретной серии.

В серийных домах 316-й серии выявили одну общую проблему — состояние балконов. Из осмотренных домов этой серии примерно в 22% случаях выяснялось, что балконы имеют дефекты, влияющие на их прочность.

"Из тех, что были выявлены, очень мало балконов в хорошем состоянии. Многим балконам нужен ремонт или их следует разобрать, поскольку они больше не подлежат ремонту", — объясняет Аудерс.

Член правления фирмы SIA "CMB" Райтис Бренцис подчеркивает, что все "хрущевки" в целом в порядке, главное — следить за домами и поддерживать их в надлежащем состоянии.

"Самые важные выводы: с домами все в порядке. Все зависит от содержания и управления конкретным домом. Ничего опасного для жизни людей в "хрущевках" не констатировано", — отмечает Бренцис.

В Минэкономике также заказали исследование домов 464-й серии. И вот в некоторых из них выявились серьезные проблемы.

"Относительно недавно, пару лет назад, обрушилась одна из панелей крыши. Там

конструкция крыши имела очень слабое место для опоры", — сообщает Аудерс.

В зоне риска — панельные дома, те, что скреплены сварными швами бетонных панелей. Со временем коррозия может привести к смещению панелей.

"Если такой срок наступил, это не значит, что дом опасен и в него нельзя войти. Это означает, что дому следует уделять больше внимания", — поясняет эксперт.

Домовладельцы и управляющие домами призывают регулярно проводить тщательные исследования состояния панельных домов.

А в Минэкономики предлагает владельцам квартир экономить или искать финансовые возможности для улучшения состояния зданий.

"У владельцев квартир есть сбережения, но если их нет, то можно обратиться в специальный ремонтный фонд и занять деньги на восстановление дома", — предлагает директор департамента жилищной политики Минэкономики.

Аудерс также призывает жильцов не впадать в панику, если они вдруг обнаружат, что "на бумаге" срок эксплуатации их серийного дома уже истек или скоро закончится.

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