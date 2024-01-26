Сегодня на мемориале в Бикерниеки в 12:00 состоится приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста памятная церемония, организованная Советом еврейских общин Латвии.

Как сообщила исполнительный директор Рижской еврейской общины Гита Умановска, во время церемонии состоится экуменическое богослужение в память о людях разных вероисповеданий, убитых во время нацистской оккупации в Бикерниекcком лесу.

Богослужение проведут священнослужители Рижской еврейской религиозной общины, Латвийской евангелическо-лютеранской церкви, Латвийской римско-католической церкви, Латвийской православной церкви и Латвийского союза баптистских церквей.

В мероприятии примут участие послы иностранных государств, представители общественных организаций и еврейской общины, школьники из Риги и Германии. Мероприятие проведет директор музея "Евреи в Латвии" Илья Ленский.

В Бикерниекском лесу находится крупнейшее массовое кладбище жертв нацизма в Латвии. В период с 1941 по 1944 год здесь было убито 35 000 человек, в том числе 20 000 евреев из Латвии, Германии, Австрии и Чехословакии, 5000 противников нацистского режима и 10 000 советских военнопленных.

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