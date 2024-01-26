Война в Украине фундаментально изменила среду европейской безопасности, готовность военных структур союзников и НАТО находится на очень высоком уровне, и альянс более чем когда-либо готов обеспечить защиту всех государств-членов и сдерживание противника, заявил министр обороны Андрис Спрудс на внешнеполитических дебатах в Сейме.

По его словам, союзникам хорошо известно об империалистических амбициях и угрозах России.

Министр обороны напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с тех пор, как Латвия стала членом сильнейшего в истории военного альянса, который за последние годы провел фундаментальные реформы. Для нашего региона разработаны очень детальные планы обороны, которые обеспечат защиту государств-членов, включая Латвию, от российской угрозы.

Союзники продолжают наращивать свое присутствие в Латвии и работают над тем, чтобы увеличить боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады.

По словам Спрудса, Национальные вооруженные силы также профессиональны, боеспособны и готовы защитить Латвию, а в ближайшие годы будут дополнительно укреплены за счет покупки современной и мощной боевой техники.

Спрудс также добавил, что поддержку Украины необходимо оказывать в долгосрочной перспективе до ее победы, и важным механизмом этой поддержки является недавно созданная коалиция беспилотников, к которой готовы присоединиться уже несколько стран НАТО.

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