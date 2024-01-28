Администрация Рижской клинической университетской больницы им. П. Страдиня направила строительному подрядчику SIA Velve письмо с призывом выполнить договорные обязательства — демонтировать подвальный этаж нового корпуса А2, а также уплатить предусмотренный договором крупный штраф, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на консультанта совета медучреждения Гундегу Варпу.

Руководство рижской больницы в январе этого года неоднократно просило стройфирму демонтировать почти 8000 кв.м подвальных помещений, где по вине строителей появилась плесень, а также — заплатить штраф в размере 448 733,99 евро, начисленный за дни опоздания строительных работ. Эти деньги будут удержаны при расчете заказчика с SIA Velve за очередные выполненные строительные работы.

В письме от 22 января больница указала, что фирма SIA Velve до сих пор не выполнила условия договора от 27 августа 2020 года, кроме того, сильно задерживаются запланированные строительные работы и денежные вложения. В результате возник риск неосвоения средств из Европейского фонда регионального развития.

Констатировано и ненадлежащее качество того, что уже построено — так, в подвале не устранена плесень (она категорически недопустима в помещениях, где предусмотрено пребывание людей — в подвальном этаже планировалось разместить операционный блок), а повседневный ход строительный работ и объемы выполненного не соответствуют тому, о чем стороны договорились.

Хотя строительный подрядчик SIA Velve неоднократно принимал меры по ликвидации плесени в подвале, Продовольственно-ветеринарная служба и специалисты НИИ BIOR 8 января снова ее там обнаружили. Более того: плесневеть стало и на верхних этажах. Больница сейчас, чтобы устранить потенциальную угрозу здоровью и жизни пациентов, борется с рядом проблем, которые ей создала стройфирма, указал председатель временного правления медучреждения Лаурис Видзис.

Отмечается, что стройподрядчик проигнорировал данные ему еще в 2021 году и повторенные в 2022-м указания по обеспечению сухости конструкций — о браке в апреле 2022-го был составлен акт. Комиссия увидела коррозию регипсовых стен и плесень на них, влагу и плесень на перегородках. Попытки SIA Velve убрать плесень создавали только визуальный эффект ее отсутствия — анализы BIOR показали, что она там по-прежнему есть, ведь в помещениях не обеспечивается должный микроклимат.

В соответствии с договором больница письменно потребовала от SIA Velve полностью демонтировать негодные подвальные конструкции и до 26 января представить документы и информацию, подтверждающие способность подрядчика выполнить полный демонтаж внутренних конструкций и инженерных коммуникаций в подвале, план строительных работ, число рабочих, план мероприятий и число единиц техники для обеспечения нужного микроклимата и устранения сырости и плесени на объекте.

От Velve ждут также "реализуемого на практике" графика завершения строительных работ и сдачи здания в эксплуатацию, план работ по неделям с подтверждением наличия ресурсов (специалистов, рабочих, технологий, материалов и финансов) и списком субподрядчиков.

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