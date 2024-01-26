В четверг, 25 января, в возрасте 79 лет скончался бывший министр образования, доктор биологических наук Петерис Цимдиньш, сообщила в социальной сети Facebook его жена, литературовед Аусма Цимдиня.

Петерис Цимдиньш – автор более 300 научных и научно-популярных статей. Был председателем Латвийского национального комитета ЮНЕСКО, министром образования и науки, а также ректором Видземского университета.

Прощание с Цимдиньшем состоится 31 января в 14:00 в церкви Вецпиебалги, информирует агентство LETA.

Петерис Цимдиньш родился 21 августа 1944 года в Вецпиебалге, окончил Вецпиебалгскую среднюю школу и является одним из самых выдающихся ее выпускников. Объектом научных исследований Цимдиньша на протяжении почти 20 лет, до середины 90-х годов, были малые реки Латвии. В 1992 году стал академиком Латвийской Академии наук.

Середина 1990-х годов ознаменовалась важным переломом в области научных интересов Цимдиньша и переходом от узкой специализации по гидробиологии к исследованиям в области экологии и научной среды, которые были интегрированы в изучение закономерностей развития латвийского общества.

На рубеже тысячелетий Петерис Цимдиньш сосредоточился на реорганизации латвийской системы высшего образования и науки и оптимизации институциональной системы, которая отвечала бы потребностям страны и при этом обеспечивала международно-сопоставимое высококачественное образование и науку.

С 1997 по 2002 годы являлся министром образования и науки Латвии.

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