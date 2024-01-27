Депутат Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"), еще будучи спикером Сейма, утверждал, что получил в подарок от Украины приложение, предназначенное для оповещения населения в случае угрозы. В программе TV24 Ziņu TOP спикер Сейма Дайга Мериня заявила, что Латвия не воспользуется этим подарком, потому что приложению требуется интернет, который в час Х не всегда может быть доступен.

"Там есть один минус. Украина и сама признает, что для использования этого приложения нужен интернет, а что делать, если интернета нет? Кроме того, приложением не могут пользоваться люди с простыми "кнопочными" телефонами. Поэтому модель, которую выбрала Латвия — оповещение через СМС — я думаю, правильная. Каждый получает СМС на свой телефон. И над ней сейчас работает правительство", — сказала Миериня.

По ее словам, Украина теперь очень хорошо понимает, что коммуникация должна протекать как можно более независимо от различных сетей, которым враг может навредить, и в нынешних условиях гибридной войны это происходит.

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