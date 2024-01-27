Необходимо работать над тем, чтобы у каждого земессарга дома было серьезное вооружение, чтобы быстро реагировать в случае угрозы, заявил в программе TV24 Kārtības rullis экс-премьер Эйнар Репше.

"Я призываю наших военных, среди которых много патриотов и умных людей, действительно продумать различные варианты реагирования, сценарии и быть готовыми. Мне кажется, даже Наполеон в свое время учил, что так называемое предварительное мышление очень важно", — добавил он.

"Есть вещи, которые мы в прошлом сделали не очень правильно. Возьмем хотя бы Земессардзе. Есть ли сейчас серьезное вооружение, боеприпасы и техника дома у всех земессаргов? Подозреваю, что нет. У каждого швейцарца, отслужившего в армии, а там почти 100% мужчин служили, есть дома автомат, две обоймы, портупея. Наши земессарги прошли все комиссии, они немного подготовлены, кто-то лучше, кто-то не очень, и все должны быть очень серьезно вооружены", — говорит Репше.

Он считает ошибкой разоружение Земессардзе: "Да, я знаю, охотники волновались и протестовали, было браконьерство, зверей в лесу отстреливали из автоматов Калашникова, но все же сейчас заинтересованность в том, чтобы мы были децентрализованно вооруженной нацией, готовой защитить себя, важнее, чем проблемы с отдельными браконьерами. В свое время это оружие у Земессардзе отобрали, свалили в кучи, уничтожили. Я видел на складах, как его буквально бросали в ящики, зрелище было нехорошее. Конечно, сейчас появилось более современное оружие, западное автоматическое оружие, но важно, чтобы оно было децентрализованно доступно земессаргам. Каждый из них знает, куда ему нужно явиться и что делать, если явиться невозможно".

Есть земессарги, которые хранят дома оружие, но Репше считает, что такое разрешение должно быть у всех. "Швейцария уже 200 лет живет в мире. Да, у них есть горы, и втащить туда танки не так-то просто. Они живут спокойно, но при этом у каждого дома есть автомат. Каждый швейцарец регулярно в течение нескольких месяцев проходит срочную военную службу, и уклоняться от нее — огромный позор. Они готовы.

Правительство Швейцарии делает все возможное, чтобы убедить людей покупать еще больше оружия в частном порядке. И именно поэтому они живут и будут жить в мире. А что делаем мы? Я сам был пару лет назад действующим земессаргом и знаю, что коллеги, чтобы получить хорошее снайперское оружие, шли в охотничье общество, проходили курсы охоты, получали удостоверение охотника. Чтобы иметь возможность купить оружие для защиты родины! Это совершенно абсурдная, ненормальная ситуация. Они делали это за свои деньги. Им нужно помочь в покупке хорошего снайперского оружия — это обученные, мотивированные земесссарги!" — заявил бывший политик.

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