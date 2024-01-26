Образцы почвы и грунта, собранные в ходе кампании по контролю автосервисов, свидетельствуют о нарушениях в хранении и обращении с отходами на большинстве объектов, сообщает Государственная служба охраны среды (VVD).

Как сообщила специалист VVD по общественным отношениям Карина Дворянинова, в 2023 году учреждение впервые брало образцы грунта в местах хранения списанных автомобилей и на территориях автосервисов — на 10 объектах, а всего было обследовано 111 автосервисов и плацев.

Взятые образцы почвы и грунта показали значительное загрязнение там, где велась работа с опасными отходами — такими как смазочные масла, масляные фильтры и другие. На трех из десяти объектов концентрация нефтепродуктов превышала критическое пороговое значение, при превышении которого функциональные свойства почвы и грунта серьезно ухудшаются или же загрязнение непосредственно угрожает здоровью человека и окружающей среде.

VVD издала распоряжения о приведении в порядок территорий и взыскала с виновных 5000 евро.

На семи из десяти территорий пробы проверяли на содержание тяжелых металлов — хрома (Cr), свинца (Pb), никеля (Ni), кадмия (Cd) и нефтепродуктов, а затем сравнивали с нормативами, и ни один из десяти образцов не превысил критическое предельное значение. Пробы проверялись в Научно-исследовательском институте безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды BIOR.

Как показала кампания, нарушения в хранении списанных автомобилей были выявлены на каждом третьем объекте. В 62% случаев при хранении подержанных автомобилей не использовалась поверхность, не пропускающая вредные вещества, треть предприятий не обеспечивали сбор и очистку дождевой воды.

VVD призывает предприятия следить за своими территориями. О том, какие экологические требования нужно соблюдать, открывая автосервис, можно прочитать — здесь.

Учреждение просит и клиентов обращать внимание на то, соблюдаются ли в автосервисе требования по охране среды, и в случае подозрений обращаться в VVD по специальному экстренному номер 26 338 800 или через мобильное приложение.

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