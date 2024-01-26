С начала прошлого года на Кипре фиксируется широкое распространение инфекционного перитонита кошек с высокой летальностью, особенно среди бродячих котов. Туристы на Кипре видят этих котов часто, нередко прикасаются к ним, в связи с чем возникает риск перенести опасное заболевание и в Латвию, сообщает программа ZIŅneši канала 360TV.

Кошачий инфекционный перитонит (Feline infectious peritonitis (FIP)) — инфекционное заболевание, вызываемое кошачьим коронавирусом, который до сих пор встречался во всем мире как у домашних, так и у диких кошек, но именно на Кипре появился штамм, который , если его не лечить, приведет к смерти животного. В кипрских СМИ можно найти информацию о том, что таким образом погибло, возможно, до 300 000 бездомных кошек.

На Кипр из Риги несколько раз в неделю летают авиакомпании Ryanair и airBaltic. Зимой температура воздуха на острове около +20 градусов, и цены на авиабилеты этой зимой настолько привлекательны, что самолеты заполнены. При таком интенсивном обороте туристов реален риск заражения кипрским кошачьим коронавирусом и домашних котов в Латвии.

Как сообщает 360TV ZIŅneši в своем репортаже с Кипра, бездомных кошек здесь можно встретить практически повсюду в общественных местах. Они ластятся к туристам в уличных кафе и ресторанах, свободно бродят по отелям. Местные жители подкармливают животных, а туристы часто гладят их. Если кот инфицирован, существует риск заражения поверхностей, которые станут источником инфекции. По оценкам, популяция бездомных кошек на острове достигает полтора миллиона особей.

Кошачий коронавирус выделяется из организма больного животного через дыхательные пути, а также через пищеварительный тракт с фекалиями, поэтому кошки чаще всего заражаются при контакте с фекалиями других кошек, при контакте с больным животным, а также путем передачи вируса человеку через обувь, одежду, сумку, чемодан, рассказала старший специалист отдела надзора за инфекционными болезнями животных Продовольственно-ветеринарной службы Татьяна Рыбакова.

"Если человек ходит в обуви, содержащей загрязнение от кошачьих фекалий, то обувь становится источником инфекции. Кошачий коронавирус также может находиться на шерсти кошки, и если человек прикасается к животному, а затем к сумке, поверхностью для передачи инфекции становится сумка. Вирус также может остаться на брюках, если кот будет тереться об ноги. В уличных кафе люди обычно оставляют свои сумки на полу, и мимо может пройти зараженный кот. Вирус останется на сумке или чемодане. Когда человек вернется в Латвию после отпуска на Кипре и к этой обуви или сумке прикоснется латвийский кот, ваш питомец может подхватить вирус", — рассказала специалист.

Путешественникам, особенно владельцам кошек, важно принять некоторые меры предосторожности, чтобы их питомцы не заболели. Ни в коем случае нельзя гладить бездомных кошек.

Еще в аэропорту Кипра, прежде чем вернуться домой к своему питомцу в Латвию, необходимо продезинфицировать поверхности, чтобы предотвратить контакт вашего питомца с уличной обувью, в которой вы ходили на Кипре. Одежду необходимо положить в мешок, а чемодан, его колесики, подошвы обуви и другие поверхности — продезинфицировать.

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