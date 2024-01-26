Европейский союз должен оказывать помощь Украине из российских замороженных средств, заявил в пятницу, 26 февраля, на организованной Еврокомиссией и Банком Латвии международной конференции "Десять лет вместе с евро" глава центробанка страны Мартиньш Казакс.

Глава Банка Латвии добавил, что высказывает это мнение и как экономист, и как президент центробанка.

"Война — это дорого, и почему бы не заставить Россию за это платить? Почему европейским налогоплательщикам нужно платить за это, если можно использовать замороженные в Европе российские средства", — сказал Казакс.

По мнению главы Банка Латвии, ЕС нужно принять политическое решение об использовании замороженных российских средств — это обеспечит поставки оружия и всего необходимого Украине, чтобы она одержала победу над Россией.

Казакс также подчеркнул, что ЕС должен "отрезать себя как ножом от России".

Казак акцентировал, что ЕС не должен помогать России даже косвенно, давая Москве возможность торговать с ЕС.

По мнению Казакса, даже предположения о том, что, когда президент России Владимир Путин "исчезнет", Евросоюз сможет вернуться к прежним отношениям с Россией, неверны, поскольку Россия все равно останется Россией и ничего не изменится.

"Я не вижу, чтобы российское общество могло измениться в ближайшем будущем. Так что забудьте о средствах ЕС, замороженных в России, они исчезли", — сказал Казакс.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram