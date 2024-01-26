На этой неделе в социальных сетях вызвало большой резонанс письмо педагогов Рижской 1-й Государственной гимназии, адресованное президенту страны и других государственным должностным лицам. В письме учителя указали на грубые ошибки в разработке проекта Skola2030 и попросили приостановить его реализацию в освоении математики, хотя есть и те, кто не совсем согласен с такой точкой зрения, сообщает портал LSM.lv.

"Мы пережили разные реформы образования - эта самая разрушительная"

"Мы, учителя Рижской Государственной 1-й гимназии, имеем в среднем 30-летний стаж работы. За свою трудовую жизнь мы пережили различные образовательные реформы, и эта самая разрушительная", — так начинается письмо президенту, премьер-министру, Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке и Министерству образования и науки.

"В обществе культивируется мнение, что проект Skola-2030 обеспечит учащихся всеми необходимыми знаниями, навыками и компетенциями в будущем, чтобы молодые люди могли успешно продолжить образование в вузах, в том числе в сфере инженерных и компьютерных наук, — говорится в письме педагогов, — Но сегодня возникает чувство разочарования. По нашему мнению, достигнуто совсем обратное — осуществляется целенаправленная деградация и подрыв уровня математического образования".

Учителя математики Рижской 1-й госгимназии Дайнис Крикис, Айя Василевска, Даце Анджане и Марута Авотиня сообщили, что это уже не первое письмо. Причина столь эмоционального тона — после первого письма, которое было написано полтора года назад, содержание Skola-2030 не измененилось.

По методическим рекомендациям Skola-2030, на этапе средней школы математику предлагается осваивать на трех уровнях: общем, оптимальном и высшем.

Учитель Дайнис Крикис, который также занимает пост замдиректора 1-й гимназии по образованию и работает в отрасли с 1977 года, рассказал, что педагоги встревожились, узнав результаты госэкзаменов на среднем или оптимальном уровне. Результаты оказались такими плохими, что выпускники школ не могут учиться в университетах, где нужна математика.

Главный объект критики - объединение алгебры с геометрией

"Наши главные возражения были в том, что некоторые существенные темы из начальной школы выбрасываются и переводятся на оптимальный уровень. Но эти темы необходимы для успешного дальнейшего обучения. Содержание оптимального уровня обязательно должно быть таким, чтобы ученик мог продолжить успешно учиться. Так продолжаться не может, потому что тогда мы не можем рассчитывать на молодых людей, которые учатся в каждом крае, а в каждом крае есть талантливые школьники", — сказал Крикис.

Коллеги учителя Крикиса подчеркивают, что ситуация накалена, о чем свидетельствуют и разговоры с представителями университетов. Вузовские коллеги говорят, что нельзя не решать проблему, и именно Рижской 1-й государственной гимназии, которая является лидером в преподавании математики, следует выступить от имени всех, чтобы мнение наконец было услышано.

Коллеги Крикиса заявили, что реформа выдвинула амбициозные цели - добиться, чтобы учащиеся действительно понимали математику, а не заучивали материал, но реализовать на практике эти цели невозможно.

Учительница Даце Анжане сказала: "Мы не можем ожидать, что ученики что-то поймут, если, вместо логичной последовательности тем от А до В, мы будем сперва учить В. Мне кажется, что учителя действительно сбиты с толку этой путаной последовательностью".

Педагоги также отметили, что новое содержание в школах не сочетается с новыми учебниками. Учителям приходится самим создавать материалы, что вкупе с частой сменой кадров в школах создает серьезную путаницу, то же самое происходит и в головах детей. Особой критике подвергается и тот факт, что алгебра и геометрия совмещаются в одном предмете.

С возражениями согласна и глава Ассоциации учителей математики Александра Иванова.

Оппозиция мнению педагогов 1-й госгимназии

В соцсетях встречаются и мнения, противоположные позиции учителей Рижской 1-й государственной гимназии. Мол, взгляды этих педагогов слишком "элитарны" и, порой, несколько старомодны - в мире так больше не делают.

Например, на сайте Facebook распространяется письмо Гунты Лаце из Лимбажской госгимназии. Например, вот что она говорит про сливание алгебры и геометрии: "Оба эти предмета сливаются, в них много общего, поэтому в большей части Европы нет курсов "алгебра" и "геометрия" (..) Я вряд ли могу назвать место, кроме России и Болгарии, по-моему, где эти курсы разделены".

При этом Лаце согласна, что математический раздел Skola2030 надо пересмотреть. По ее мнению, самое главное — проверить, действительно ли то, что написано в программе, можно сделать за отведенное на это время. С этим есть проблемы.

По словам Лаце, Министерство образования и науки делегировало Государственный центр содержания образования комментировать ситуацию. Представитель центра Яна Вейнберга сказала, что это нормальный процесс, когда нововведения можно оценить только через некоторое время, сейчас содержание пересматривается и по другим предметам.

Проект Skola2030 — учебный план и подход к общему базовому образованию — предусматривает развитие у учащихся компетенций, важных для 21-го века, и возможность успешно применять в разных жизненных ситуациях знания, приобретаемые в школе. Реформа была утверждена правительством в 2018 году и внедряется постепенно.

При этом школы отмечают, что им не хватает новых учебных материалов, адаптированных к проекту Skola2030, а цифровые учебные пособия стоят дорого. Некоторые педагоги критикуют компетентностную систему образования, заявляя, что у некоторых учащихся теряется мотивация к обучению, знания не приобретаются на высоком уровне, проблемы возникают и у самих учителей.

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