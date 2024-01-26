Латвийский союз самоуправлений и министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") договорились пересмотреть планы реорганизации почтовых отделений в соответствии с потребностями жителей регионов, сообщает агентство LETA.

В пятницу, 26 января, Каспарс Бришкенс и парламентский секретарь Минсоообщения Гиртс Дубкевич встретились с председателем Латвийского союза самоуправлений Гинтсом Каминскисом, чтобы обсудить ситуацию с закрытием в стране ряда почтовых отделений и региональное сообщение.

Более чем очевидно, что люди не информированы о планируемой реорганизации Latvijas pasts, поэтому, по мнению министра, этот процесс не может продолжаться. Столь резкие изменения не могут быть допущены, если люди даже не будут знать, что будет с ранее доступными в почтовых отделениях услугами, включая выплаты пенсий и оплату коммунальных платежей, считает Бришкенс.

Также необходимо обеспечить доступность абонирования и доставки прессы — это тоже часть безопасности информационного пространства, подчеркивает министр. Предприятию Latvijas pasts дано задание провести переоценку процесса реорганизации с учетом всех очевидных недостатков и предоставить четкий план, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия.

Министр сообщения пообещал сотрудничать с Латвийским союзом самоуправлений, чтобы мнение жителей принималось во внимание прежде, чем принимались решения.

Министерство сообщения также поручило совету Latvijas pasts срочно представить оценку обоснованности закрытия каждого почтового отделения. Задача — собрать мнение жителей и задействованных государственных и муниципальных учреждений, НГО и отраслей о предлагаемой реформе почтового сектора. Также затребовано краткое изложение спектра услуг каждого почтового отделения, условий получения каждой услуги и планируемых действий по обеспечению непрерывности получения услуг.

Латвийский союз самоуправлений удовлетворен тем, что после встречи с министром достигуто общеее понимание и мнение о деятельности Latvijas pasts и планируемом закрытии почтовых отделений в краях, вызвавшем обеспокоенность и противодействие муниципалитетов, подчеркнул Каминскис.

При планировании реорганизации почтовых отделений, которая существенно повлияет на доступность услуг для жителей регионов, необходимо подробно разъяснить как самоуправлениям, так и населению обоснованность такого решения, предоставив при этом всю необходимую информацию. Об альтернативных вариантах получения универсальной услуги в конкретном регионе убежден Каминскис.

"Мы согласны с тем, что стратегическое направление Latvijas pasts в отношении оптимизации почтовых отделений должно быть немедленно пересмотрено, а в дальнейшем процессе необходимо обеспечить успешную коммуникацию и обсуждение, оценку реальной ситуацию в каждом районе", — сказал глава Латвийского союза самоуправлений.

Как уже сообщалось, Latvijas pastsобязалась к концу 2026 года внедрить новую и устойчивую концепцию почтовых отделений, чтобы они были удобно и безопасно доступны для всех, включая людей с функциональными нарушениями.

План предусматривал закрытие до конца года более сотни почтовых отделений.

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