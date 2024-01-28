Социолог, глава центра исследования общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш опубликовал данные опроса, показывающего, насколько жители Латвии готовы оправдать насилие ради изменения ситуации.

Респондентов в ходе опроса спросили, согласны ли они с утверждением "Ради достижения перемен, в Латвии было бы допустимо насилие".

Мнение об этом высказывании респондентов просили высказывать ежегодно — с 2011 по 2023-й год, поэтому изменение настроений можно проследить в динамике.

В 2011 году 12% были согласны, что ради перемен можно пойти на насилие, были скорее несогласны с такой позицией 19%. Подавляющее большинство — 66% — заявили, что полностью несогласны. В течение десяти лет показатели слегка менялись, но незначительно.

В конце 2022 года — года военного вторжения России в Украину — были полностью не согласны, что можно прибегать к насилию 60%. Оправдывали насилие ради перемен только 8%, скорее не были согласны, что можно в такой ситуации применять насилие 25%.

К концу 2023 году уже 72% заявили, что не полностью не согласны с тем, что ради перемен можно применять насилие, напротив, считают насилие оправданным только 4% опрошенных. А 19% склоняются к тому, чтобы скорее не согласиться с тем, что насилие в такой ситуации может быть допустимо.

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