Замораживание зарплат депутатов Рижской думы позволит сэкономить 103 000 евро в муниципальном бюджете, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы поддержал поправки к решению самоуправления о зарплате в Рижской думе, которое предусматривает сохранение базовой месячной зарплаты должностных лиц на уровне прошлого года — в размере 1137,46 евро.

Это означает, что в этом году, как и в прошлом, зарплаты депутатов останутся неизменными. Депутаты Рижской думы будут получать 1934 евро в месяц до уплаты налогов.

В свою очередь, зарплата председателя Рижской думы составит 6415 евро, заместителей председателя — 5346 евро, председателей комитетов — 3469 евро. Зарплата заместителей председателей комитетов будет составлять 2559 евро в месяц до уплаты налогов.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram