Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы поддержал поправки к решению самоуправления о зарплате в Рижской думе, которое предусматривает сохранение базовой месячной зарплаты должностных лиц на уровне прошлого года — в размере 1137,46 евро.
Это означает, что в этом году, как и в прошлом, зарплаты депутатов останутся неизменными. Депутаты Рижской думы будут получать 1934 евро в месяц до уплаты налогов.
В свою очередь, зарплата председателя Рижской думы составит 6415 евро, заместителей председателя — 5346 евро, председателей комитетов — 3469 евро. Зарплата заместителей председателей комитетов будет составлять 2559 евро в месяц до уплаты налогов.
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