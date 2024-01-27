Фото: LETA
Бюро по надзору за закупками (БНЗ) не дало разрешения муниципальному предприятию Rīgas satiksme на заключение договора по оказанию охранных услуг на сумму 2,5 млн евро, свидетельствует информация на сайте БНЗ.

В ходе закупки поступили жалобы в связи с предложением одного из претендентов — Evor Latvija. В них отмечено, что Evor Latvija, возможно, подал необоснованно дешевое предложение.

По мнению БНЗ, жалоба обоснована, поэтому Rīgas satiksme запрещено заключать договор.

Как агентство LETA выяснило в Rīgas satiksme, предполагаемая максимальная цена договора составляет 2,5 млн евро без налога на добавленную стоимость и всю сумму целиком можно не расходовать.

С учетом решения БНЗ предприятие запросило дополнительные разъяснения по предлагаемым ценам. После их рассмотрения будет оценено поданное претендентом обоснование и принято решение.

В компании пояснили, что за последние годы во многих регионах был сокращен объем физической охраны, но, учитывая, что в парках и депо предприятия хранятся крупные материальные ценности, от физической охраны отказаться полностью нельзя. Поэтому Rīgas satiksme в конце прошлого года объявило закупку на охранные услуги сроком на три года.

Как сообщалось, в 2022 году оборот Rīgas satiksme составил 168,703 млн евро, что на 4,7% больше, чем в 2021 году, а прибыль предприятия снизилась на 58,9% до 1,25 млн евро.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также обслуживает автостоянки на обочинах улиц города. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума. Rīgas satiksme владеет долями капитала в компаниях Rīgas karte (51%) и Rīgas acs (100%).

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь