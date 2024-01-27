Интерес неграждан Латвии к латвийскому гражданству вырос. Рост интереса особенно наблюдался после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда гораздо больше живущих в Латвии людей захотели натурализоваться, чем двумя годами ранее, во время пандемии коронавируса. Однако не все получают гражданство — это серьезный шаг, который требует подготовки и предварительных знаний, поэтому фактически паспорта граждан Латвии выдают примерно половине этих людей. Об этом сообщает LSM.lv.

Жители, которые получили право гражданства, на торжественной церемонии дают клятву верности Латвийской Республике, обязуются быть лояльными Латвии и добросовестно соблюдать Сатверсме и законы, обещают защищать независимость страны и укреплять латышский язык как единственный государственный язык.

После церемонии эти люди ждут решения Кабинета министров о приеме в латвийское гражданство, а потом можно будет оформить паспорт гражданина Латвии.

Один из новых граждан Евгений после церемонии признал, что был тронут. Гражданство Латвии он решил получить, потому что родился здесь и "это нужно сделать".

"Жить в Латвии и не сдавать экзамен — это неправильно. Я думаю, что это правильный выбор. Это обязательно нужно сделать", — заявил Евгений.

Весь процесс натурализации был крутым приключением, отметила теперь уже бывшая негражданка Евгения. Получение гражданства для молодой женщины было, по ее словам, давно желанным мероприятием, на которое она наконец решилась и успешно прошла.

"Моя национальность — русская, я родилась в Латвии и всю жизнь прожила в Латвии с фиолетовым паспортом. С паспортом негражданина. Не было повода сдавать на гражданство, но я работала в школе, знаю латышский язык. И в этом году я поняла, что я прожила здесь уже 37 лет, и я хочу стать гражданской. Конечно, хочу остаться на стороне Латвии и закрепиться во всем этом вопросе с гражданством", — пояснила Евгения.

Данные показывают, что в 2019 году в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) поступило более 1000 заявлений на процедуру натурализации. Гораздо меньше было во время пандемии, когда этим интересовались около 500-600 человек в год. Желание получить латвийское гражданство снова возросло в 2022 и 2023 годах, превысив 1000 заявлений.

Жестокая война России в Украине многих побудила решить, на чью сторону встать.

"Я могу с уверенностью сказать, что интерес к получению латвийского гражданства путем натурализации значительно вырос с тех пор, как Россия вторглась в Украину. В тот год, когда это произошло, мы получили очень много электронных писем и звонков. Все наши информативные дни тоже очень хорошо посещаются", — признала представитель PMLP Мадара Пуке.

Если посмотреть на национальности тех, кто подал заявку на натурализацию в 2022 году, видно, что большинство из них — русские. В 2022 году 68,8% соискателей гражданства были русскими по национальности, 9,9% были белорусами, 7,3% — украинцами, 1,8% — литовцами и 6,4% представителями других национальностей. Также в 2023 году большую часть из них составляли россияне, белорусы и украинцы.

Евгений и Евгения признали, что на этот шаг их побудила война.

"У меня был паспорт негражданина. Но потом я прошел натурализацию, там все в порядке. Я думаю, что это правильный шаг и выбор. Это такой ход, чтобы понимать, на чьей вы стороне", — отметил Евгений.

В свою очередь, Евгения рассказала, что ее "родственники по отцовской линии — украинцы".

"Конечно, мне хотелось закрепить этот вопрос и быть жительницей Латвии с гражданством, несмотря на то, что моя основная национальность — русская. Мы, русские, которые родились здесь, мы не такие же самые русские, которые исторически родились в России и живут там. Мы все-таки европейцы, латвийцы", — пояснила она.

Но не все получают гражданство. Это примерно половина, свидетельствуют данные PMLP. Так, например, в 2022 году в латвийское гражданство приняли 518 человек, а в 2023 году — 595. Это примерно половина людей, обратившихся в PMLP с заявлением.

"Нужно на очень хорошем уровне знать латышский язык, культуру, Сатверсме, историю, чтобы получить гражданство Латвии. Обычно выпадают на экзаменах. Потому что латышский проверяют как устно, так и письменно. Также нужно знать гимн. Очень часто люди других национальностей делают ошибки c гарумзиме и в разных таких вещах", — сообщила Пуке.

Если человек не проходит тест и государство не видит препятствий для предоставления гражданства, то этот человек может подать заявление на повторный языковой экзамен через три месяца и попробовать еще раз.

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