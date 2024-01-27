23 и 24 января Колледж Госполиции в сотрудничестве со Школой безопасного вождения организовал на Бикерниекской трассе курсы “Вождение оперативных транспортных средств, 1-й уровень” для должностных лиц Госполиции.

На этот раз были определены приоритетные направления, что сначала обучение посетят сотрудники региональных управлений Госполиции, которые имеют относительно небольшой опыт управления оперативными транспортными средствами и которые ежедневно следят за безопасностью дорожного движения или спешат на вызовы там, где движение самое интенсивное — в Рижском регионе.

В ходе обучения сотрудники полиции закрепили навыки управления оперативными транспортными средствами в условиях тревоги. Также было уделено внимание технике и тактике вождения, вождению автомобиля с включеннымы маячком и звуковым сигналом, особенностям вождения в темное время суток и остановке оперативного транспортного средства.

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