На этот раз были определены приоритетные направления, что сначала обучение посетят сотрудники региональных управлений Госполиции, которые имеют относительно небольшой опыт управления оперативными транспортными средствами и которые ежедневно следят за безопасностью дорожного движения или спешат на вызовы там, где движение самое интенсивное — в Рижском регионе.
В ходе обучения сотрудники полиции закрепили навыки управления оперативными транспортными средствами в условиях тревоги. Также было уделено внимание технике и тактике вождения, вождению автомобиля с включеннымы маячком и звуковым сигналом, особенностям вождения в темное время суток и остановке оперативного транспортного средства.
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