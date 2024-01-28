Фото: RAKUS
26 января официально открылись новые помещения расширенного дневного стационара химиотерапии латвийского онкологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS).

Открытие новых помещений дневного стационара химиотерапии "Latvijas Onkoloģijas centrs" (LOC) состоялось в присутствии премьер-министра Латвии Эвики Силини, министра здравоохранения Хоссама Абу Мери, правления Восточной больницы, руководителей стационаров и клиник, представителей пациентов, врачей, младшего медицинского персонала и других сотрудников больницы.

Работы по расширению и реконструкции дневного стационара химиотерапии в Рижской Восточной больнице велись с июня 2023 года. Ожидается, что больница откроет свои двери для пациентов в новом виде в феврале 2024 года.

По итогам реализации проекта количество койко-мест в "Latvijas Onkoloģijas centrs" было увеличено с 50 до 69.

Врачам, медсестрам и вспомогательному персоналу предоставлены более комфортные условия работы в современных и функционально оборудованных помещениях, а посетителям теперь доступны более широкие и комфортабельные общие помещения.

В реализацию проекта расширения и реконструкции помещений дневного стационара химиотерапии за счет финансирования Европейского фонда регионального развития было инвестировано 2,52 млн евро.

На заключительном этапе проекта стационар принимал в среднем 75 пациентов в день, и, как и прежде, продолжал обеспечивать необходимый лечебный процесс амбулаторной химиотерапией, таргетной терапией, иммунотерапией.

Руководитель Клиники химиотерапии и гематологии RAKUS Сандра Лейниеце сообщила, что новое помещение создано с учетом конфиденциальности и комфорта пациентов. Пациенты смогут закрывать шторы, отделяя себя от других, а медсестры будут следить за состоянием здоровья пациентов на экранах компьютеров.

На данный момент в больнице работают восемь медсестер, которые будут следить за пациентами, но планируется увеличить количество медсестер до 12-ти.

В будущем также планируется продлить стационарное время работы Дня химиотерапии, установив его с 8 утра до 8 вечера. При этом в расширенных палатах на химиотерапию смогут приходить и родственники пациентов.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что с расширением помещений объем помощи, регулярно оказываемой пациентам, может увеличиться примерно на 30%. Она надеется, что это будет способствовать более быстрому и качественному получению необходимых услуг, ведь "здоровье — главный приоритет для всех нас".

Министр здравоохранения Хоссам Абу Мери добавил, что в тот момент, когда человек узнает свой диагноз рака, он начинает путь, включающий лечение. В результате пациенту необходима психологическая поддержка со стороны персонала, лекарства и надежда на выздоровление. Министр уверен, что все три компонента пациенты смогут получить в расширенных палатах дневного стационара химиотерапии больницы.

Фото: RAKUS
Фото: RAKUS
Фото: RAKUS
Фото: RAKUS
Фото: RAKUS
Фото: RAKUS
Фото: RAKUS
Фото: RAKUS
Фото: RAKUS
Фото: RAKUS
Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь