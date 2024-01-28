26 января официально открылись новые помещения расширенного дневного стационара химиотерапии латвийского онкологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS).

Открытие новых помещений дневного стационара химиотерапии "Latvijas Onkoloģijas centrs" (LOC) состоялось в присутствии премьер-министра Латвии Эвики Силини, министра здравоохранения Хоссама Абу Мери, правления Восточной больницы, руководителей стационаров и клиник, представителей пациентов, врачей, младшего медицинского персонала и других сотрудников больницы.

Работы по расширению и реконструкции дневного стационара химиотерапии в Рижской Восточной больнице велись с июня 2023 года. Ожидается, что больница откроет свои двери для пациентов в новом виде в феврале 2024 года.

По итогам реализации проекта количество койко-мест в "Latvijas Onkoloģijas centrs" было увеличено с 50 до 69.

Врачам, медсестрам и вспомогательному персоналу предоставлены более комфортные условия работы в современных и функционально оборудованных помещениях, а посетителям теперь доступны более широкие и комфортабельные общие помещения.

В реализацию проекта расширения и реконструкции помещений дневного стационара химиотерапии за счет финансирования Европейского фонда регионального развития было инвестировано 2,52 млн евро.

На заключительном этапе проекта стационар принимал в среднем 75 пациентов в день, и, как и прежде, продолжал обеспечивать необходимый лечебный процесс амбулаторной химиотерапией, таргетной терапией, иммунотерапией.

Руководитель Клиники химиотерапии и гематологии RAKUS Сандра Лейниеце сообщила, что новое помещение создано с учетом конфиденциальности и комфорта пациентов. Пациенты смогут закрывать шторы, отделяя себя от других, а медсестры будут следить за состоянием здоровья пациентов на экранах компьютеров.

На данный момент в больнице работают восемь медсестер, которые будут следить за пациентами, но планируется увеличить количество медсестер до 12-ти.

В будущем также планируется продлить стационарное время работы Дня химиотерапии, установив его с 8 утра до 8 вечера. При этом в расширенных палатах на химиотерапию смогут приходить и родственники пациентов.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что с расширением помещений объем помощи, регулярно оказываемой пациентам, может увеличиться примерно на 30%. Она надеется, что это будет способствовать более быстрому и качественному получению необходимых услуг, ведь "здоровье — главный приоритет для всех нас".

Министр здравоохранения Хоссам Абу Мери добавил, что в тот момент, когда человек узнает свой диагноз рака, он начинает путь, включающий лечение. В результате пациенту необходима психологическая поддержка со стороны персонала, лекарства и надежда на выздоровление. Министр уверен, что все три компонента пациенты смогут получить в расширенных палатах дневного стационара химиотерапии больницы.

Фото: RAKUS

Фото: RAKUS

Фото: RAKUS

Фото: RAKUS

Фото: RAKUS

Фото: RAKUS

Фото: RAKUS

Фото: RAKUS

Фото: RAKUS

Фото: RAKUS

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