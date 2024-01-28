Жительница Яунгулбене не смогла сдать экзамен по натурализации, поскольку допустила одну ошибку, когда пела гимн Латвии. В передачу Bez Tabu обратилась дочь женщины, которая рассказала журналистам о случившемся, сообщает TV3.

"Я сама гражданка Латвии, родилась в Латвии, но моя мать — гражданка России и она хотела сдать экзамен на гражданство Латвии. Она на самом деле больше 50 лет живет в Латвии. Свободно говорит на латышском языке. И вообще, скажем так, была патриоткой Латвии… Да, ну наша ошибка в том, что мы не оформили ей документы вовремя", — рассказала зрительница Bez Tabu.

Однако в середине января семья ждала важного момента — экзамена по натурализации. Женщина, которой примерно 75 лет, твердо держа в голове все знания, отправилась на автобусе из Яунгулбене в отделение Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) в Риге.

"На экзамене все было очень хорошо. В качестве альтернативы предложили спеть гимн. Либо написать, либо спеть гимн, на что моя мама сказала, что лучше будет петь гимн, поскольку когда она пишет, не везде ставит гарумзиме, потому что у людей русской национальности проблемы с гарумзиме", — рассказала дочь пенсионерки.

По ее словам, мать допустила одну ошибку в гимне, в результате чего комиссия решила, что экзамен был провален. "Возникает вопрос, как анализируются эти оценки, ведь человек сдает полностью весь экзамен, но пропускает или неправильно поет одно слово в гимне и эта возможность больше не предоставляется. И что дальше? Свою маму встретила в слезах", — подчеркнула зрительница Bez Tabu.

PMLP сразу предложило жительнице Яунгулбене через неделю повторно проверить свои знания, поэтому ей еще раз придется проехать примерно 200-километровый путь до столицы и столько же обратно домой. Родственники женщины с этим не согласны и решили обжаловать решение комиссии.

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