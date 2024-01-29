Депутат Европарламента Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и просила у них деньги на проведение мероприятий. Жданок отрицает сотрудничество с ФСБ и утверждает, что общалась с другом, с которым познакомилась в молодости.

Расследование, основанное на утечке электронной переписки Татьяны Жданок, в понедельник опубликовали Re:Baltica (полный текст, на латышском языке), The Insider (полный текст) и Delfi.ee (полный текст, на эстонском языке).

The Insider отмечает, что, судя по по взломанной переписке, с 2005 года Жданок вела переписку со своим куратором — сотрудником Управления ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрием Гладеем. Формально Гладей представлял Россию в малоизвестных организациях по наблюдению за выборами. Его принадлежность к ФСБ подтверждается множеством баз данных, в том числе базой доступа к гостайне, ограничением на выезд за рубеж и так далее, пишет издание.

Первые письма Гладею во взломанном ящике Жданок датированы 3 октября 2005 года. Так, к одному из них были приложены два файла — проект повестки дня конференции в Таллине и Нарве, спонсируемой двумя парламентскими блоками — фракцией "Зеленых" Европейского парламента и Европейским свободным альянсом; второе вложение — проект пресс-релиза о конференции. В том же году Служба внутренней безопасности Эстонии ("КаПо") в своем публичном отчете заявила, что Европейский русский альянс, членом которого является Жданок, — прикрытие ФСБ, создание которого было "подготовлено в Санкт-Петербурге и подано как триумф в докладе непосредственно директору ФСБ".

Жданок в комментарии для Re:Baltica не стала отрицать подлинность писем, но отказалась комментировать их содержание. "Не могу считать этот текст заданными мне вопросами, поскольку он основан на информации, которая по определению не могла быть в вашем распоряжении", — заявила она. Однако знакомство с Гладеем она подтвердила. Жданок утверждает, что познакомилась с Гладеем в начале 1970-х годов на турбазе на Северном Кавказе, где они учились кататься на лыжах. Однако она отрицает, что знает о том, что он российский шпион: "Я могу засвидетельствовать, что из тех, с кем я сидела за одним столом, только о Владимире Путине и Сергее Нарышкине я точно знала, что они сотрудники ФСБ России". Она добавила, что как член Европарламента посетила несколько конференций, организованных организацией Гладея в Санкт-Петербурге.

Зачем присылать Гладею на согласование проекты и пресс-релизы, Жданок не пояснила.

Отчеты и запросы



Жданок отчитывалась Гладею о публикациях с СМИ по мотивам посвященных "Бронзовой ночи" в Эстонии общественных слушаний в Европарламенте. Так, в России, Эстонии и Латвии летом 2007 года вышли статьи, над которыми работал ее "стажер" Иван Енгашев. По данным Re:Baltica, статьи без указания имен автора опубликовали газеты "Час" и "Город" (выходит в Даугавпилсе), а также партийное издание "Ракурс".

Жданок также запустила радиопередачу под названием "Час русской школы", в которой предупреждала русскоязычных о "возможных проблемах, связанных с отправкой детей из русских семей в латышские [языковые] школы". Передача выходила на "Радио ПИК", которое принадлежало бизнесмену и политику Юрию Журавлеву.

9 апреля 2010 года Жданок отправила Гладею проект плана по продвижению празднования в Латвии российского Дня Победы. Это предложение включало просьбу о выделении 6 000 долларов в дополнение к финансированию, которое Жданок должна была получить как официальный организатор в качестве депутата Европарламента. Деньги предназначались для различных целей. Одна из них заключалась в покупке георгиевских ленточек, другая — создание документального фильма о поездках латвийских ветеранов в Австрию и Бельгию для участия в праздновании 65-й годовщины освобождения Вены от Третьего рейха.

Новые кураторы



Гладей продолжал работать со Жданок до 2013 года, после чего он стал пересылать ее отчеты на новый анонимный электронный адрес ser2280@mail.ru. Позже он представил ей человека по имени "Сергей Красин". The Insider смог идентифицировать "Красина" по утекшему в сеть уникальному паролю, который использовался владельцем почтового аккаунта ser2280@mail.ru. Этот пароль также использовался вместе с телефонным номером, принадлежащим Сергею Бельтюкову, действующему офицеру ФСБ из Санкт-Петербурга. Бельтюков родился в 1970 году и окончил Санкт-Петербургский экономический университет в 1993 году. Его трудовая книжка, имеющаяся в распоряжении The Insider, показывает, что с того же года он является сотрудником УФСБ по Санкт-Петербургу. Кроме того, судя по слитым в сеть базам данных, в 1993 году Бельтюков получил допуск к гостайне по форме-2 — одна из высших категорий секретности, обладатель которой может выезжать за рубеж лишь с разрешения ФСБ.

Работал со Жданок и еще один оперативник ФСБ. Информация об этом всплыла в 2022 году, когда эстонский суд рассматривал дело Сергея Середенко, самопровозглашенного "омбудсмена Эстонии по правам человека" по обвинению в антигосудартсвенной деятельности (в итоге Середенко получил 5,5 лет лишения свободы). Среди семи сотрудников ФСБ, курировавших Середенко был Артем Куреев. В эстонском приговоре говорится, что в 2014 году Жданок подала заявление в посольство Бельгии в Москве, чтобы получить шенгенскую визу для посещения Куреевым Европейского парламента со 2 по 8 апреля, вскоре после аннексии Крыма. Таким образом Жданок не просто посылала своим ФСБ-шным куратором отчеты о проведенной деятельности, но и использовала свой статус евродепутата, чтобы помогать им попадать на территорию ЕС.

Артем Куреев позиционировал себя снала как "Эксперт Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы". В последнее время он сменил область своей деятельности и стал называть себя главным редактором ИА "Африканская инициатива". В действительности же он является сотрудником Пятой службы ФСБ. Пятая служба занимается не только Украиной, но всеми внешними связями России, и страны бывшего СССР для этой службы представляют особый интерес.

Что дальше



Служба госбезопасности Латвии в комментарии для Re:Baltica отмечает, что латвийское законодательство с 2016 года предусматривает наказания за оказание иностранному государству или иностранной организации помощи в антилатвийской деятельности. Обратной силы этот закон не имеет.

"Поэтому исторические эпизоды, указанные в ваших вопросах, не могут быть квалифицированы как преступление", — заявил глава СГБ Нормундс Межвиетс. Но одно из писем было отправлено после 2017 года. "Это мы точно будем оценивать", — говорит Межвиетс.

20-летняя карьера 74-летней Татьяны Жданок в Европарламенте подходит к концу. Из-за изменений в латвийском законодательстве она не сможет участвовать в выборах в ЕП в мае. Тогда же закончится ее депутатский иммунитет, отмечает Re:Baltica.

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