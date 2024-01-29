Самые масштабные учения НАТО со времен холодной войны повысят безопасность и в Латвии, заявил военный аналитик Мартиньш Вердиньш в программе TV3 "900 секунд".

По его мнению, эти учения являются сигналом того, что страны НАТО способны действовать крупными силами, проводить совместные учения и действовать сообща.

"90 тысяч. Это девять дивизий, которые готовы действовать одновременно", — сказал аналитик, отметив, что такую ​​боеготовность невозможно поддерживать повседневно, это слишком дорого.

Он напомнил, что об увеличении угрозы со стороны России мы говорим уже десять лет.

"Сдерживание происходит за счет повышения готовности. Чем выше наша готовность, тем больше сдерживание. Укрепление военного потенциала может иметь эффект сдерживания", — пояснил он.

Как ранее заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, учения Steadfast Defender продлятся до мая. "Steadfast Defender будут крупнейшими учениями НАТО за десятилетия с участием примерно 90 тыс военнослужащих из всех стран альянса, а также из нашего партнера Швеции", — сказал генерал.

По его словам, альянс продемонстрирует возможность усилить оборону евроатлантического региона за счет переброски сил из Северной Америки в Европу при отработке сценария гипотетического нападения России на альянс.

В учениях будут участвовать 50 военных кораблей, 80 летательных аппаратов и более 1100 боевых транспортных средств.

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