В прошлом году в Госинспекцию данных поступило 30 жалоб о случаях просмотра врачами в системе электронного здравоохранения ("э-здоровье", e-veselība) данных, к которым они не имеют отношения, информирует rus.LSM.lv.

Во время лечения специалисты могут ознакомиться с результатами обследований пациента или другими данными. Другим лицам доступ к этой информации не разрешен, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Но это не мешает имеющим доступ к системе просматривать результаты анализов и диагнозы коллег, родственников и знакомых, сообщило Латвийское телевидение.

Такие действия могут повлечь за собой как выговор, так и штраф. Пока ни один врач не был оштрафован. Однако рост количества жалоб в Госинспекцию данных позволяет предположить, что врачи начнут платить за свое любопытство уже в этом году.

В прошлом году в подобной ситуации оказались как минимум 30 человек. С другой стороны, любой пользователь e-veselība может видеть, кто просматривал его данные. Нужно просто открыть раздел Audita pieraksti.

Доступ к системе имеют все медики. Но смотреть данные имеет право только лечащий врач.

"Врач имеет право доступа к данным о своих пациентах. То, что он имеет доступ ко всему электронному здравоохранению и данным всех жителей Латвии, не означает, что ему можно их просматривать", — пояснила директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацука.

За такие действия предусмотрены два вида наказания — предупреждение (выговор) или возбуждается дело об административном правонарушении и налагается штраф (от 100 до 700 евро). До сих пор врачи получали только предупреждения, но начинают возбуждаться и дела.

В Национальной службе здравоохранения предлагают пользователям e-veselība проверить, получил ли кто-то доступ к их данным. Если есть подозрения, то следует сначала обратиться в учреждение, подключенное к системе, а потом - в службу здравоохранения и в Госинспекцию данных.

Госинспекция данных свяжется с медицинскими обществами и ассоциациям, чтобы те напомнили своим членам, что это запрещено.

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