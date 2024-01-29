В целях защиты окружающей среды и повышения общественной безопасности Рижская дума вместе с самоуправлением Турина (Италия) и предприятиями обеих стран в понедельник начала подготовку к использованию новых дронов, рассказали Латвийскому радио в Рижской муниципальной полиции. Об этом пишет портал Lsm.lv.

Эти дроны автономные, то есть могут летать и передавать информацию без непосредственного управления со стороны полиции. Для того, чтобы их ввести в Риге, нужна соответствующая инфраструктура. При помощи этих дронов полиция будет патрулировать районы Кишэзерса и Вецаки, и первые четыре автономных дрона появятся в Риге через три года.

Как рассказал заместитель начальника муниципальной полиции Андрей Аронов, дроны будут фиксировать, например, возможные экологические нарушения (загрязнение, браконьерство), контролировать судоходство.

"Кроме всего прочего, в будущем мы очень надеемся на возможность интеграции с инструментами искусственного интеллекта, а использование тепловизионных камер одновременно с обычными станет существенной поддержкой для наших спасателей в купальных зонах", — сказал он.

Рижская дума планирует напрямую сотрудничать с самоуправлением Турина, где дроны широко используются для наблюдения за публичными мероприятиями.

Rīgas digitālā aģentūrа прогнозирует, что пилотные полеты могут состояться уже в следующем году. Как рассказал директор агентства Арнис Гулбис, при помощи таких дронов можно будет обнаружить, не заплыл ли кто-то слишком далеко в море, не занимается ли подледным ловом и т. д. Он подчеркнул, что Рига, а не Турин, является ведущим партнером этого проекта.

В Рижской думе сообщили, что стоимость проекта составляет более 900 000 евро, но три четверти расходов покроет Европейский союз, а Рижская дума — 230 тысяч евро.

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