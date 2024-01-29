Плюс 7 градусов в Колке - пока самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Латвии в этом году, сообщает агентство LETA.
Национальный рекорд все же не был обновлен: 29 января 1992 года столбик термометра поднялся до +8 градусов в Мерсрагсе.
В 14:00 29 января температура воздуха по Латвии составляла от +1,2 градуса в Дагде и +1,5 градуса в Алуксне до +5,8 градуса в Вентспилсе и +6,8 градуса в Колке.
Сильнейшие порывы южного и юго-западного ветра зафиксированы в Вентспилсе – 19 метров в секунду.
Теплая погода ожидается в Латвии и в ближайшие дни, местами осадки и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
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