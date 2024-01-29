Из-за большой загруженности во 2-й Рижской больнице плановые операции, за исключением операций по эндопротезированию, отменяются до 2 февраля или до дальнейшего уведомления, сообщили в больнице порталу Delfi.

Как сообщила порталу Delfi представитель больницы Бригита Зутере, для 2-й больницы, как медицинского учреждения, специализирующегося на травматологии и ортопедии, последствия внезапного наплыва пациентов с травмами могут ощущаться до двух недель.

"За последние дни не менее 50 пострадавших в день обращаются за помощью в приемное отделение и травматологический центр. Около половины пациентов получили травмы на улице", — сказал Зутере. По ее словам, наиболее типичные травмы — переломы запястья и кисти. На тяжелые переломы приходится ежедневно одна-две госпитализации.

Зутере призвал пациентов учитывать, что время ожидания в травмпункте увеличивается, возрастает и длина очередей на амбулаторные консультации, а из-за загруженности стационара время ожидания операций увеличивается до нескольких дней и более.

Медицинский и вспомогательный персонал делают все возможное, чтобы оказать всем неотложную медицинскую помощь и обеспечить необходимое лечение, подчеркнула Зутере.

Как уже сообщалось, во 2-й Рижской больнице увеличилось количество обращений по поводу травм, полученных в результате падения на скользких тротуарах и дорогах.

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