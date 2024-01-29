В этом зимнем сезоне было отремонтировано 13 740 кв. м дорожного покрытия, что обошлось в 735 678 евро.
В конце прошлой недели с пятницы по воскресенье улицы были отремонтированы на площади 2334 кв. м, на что было потрачено 146 340 евро.
За период с 22 января по 28 января этого года Центр управления сообщением получил 748 звонков с сообщениями о ямах. В среднем это около 110 сообщений в день.
Жители сообщают и о других опасных ситуациях на улицах города.
И по количеству жалоб, и с учетом реальной ситуации наиболее серьезный ремонт потребовался у Милгравского моста.
Как сообщалось, при переменчивой погоде, когда оттепель чередуется с морозами, на проезжих частях дорог стремительно образуются ямы.
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