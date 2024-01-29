В понедельник, 26 января, вечером клиенты вортала предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) —

www.e-parvaldnieks.lv — получили письма, в которой говорится, что на основании решения Национального совета по электронным средствам массовой информации на э-мейлы на платформах .ru и .by более не будут приходить письма от RNP.

"На основании пункта 13.5 закона об электронных средстваъх коммуникации и в установленном порядке, предусмотренном пунктом 22.2 первой части 19-й статьи закона об электронных СМИ, Национальный совет по электронным СМИ принял решение об ограничении доступа к сайтам России и Беларуси (.ru un .by).

Пользователи платформы электронной почты (.ru un .by) перестанут получать сообщения от www.e-parvaldnieks.lv на электронную почту", — говорится в сообщении.

Чтобы восстановить получение сообщений, RNP просит клиентов, использующих такие адреса электронной почты, перерегистрироваться на www.e-parvaldnieks.lv, указав другую электронную почту.

Также RNP отмечаает, что после регистрации и подтверждения своих персональных данных через интернет-банк, клиент как владелец квартиры в разделе Mani līgumi ("Мои договоры") сможет перезагрузить информацию об имуществе, а также присоединить других/дополнительных пользователей и адреса э-почты (например, можно с помощью этой опции пригласить арендующего квартиру).

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