Никакой чрезвычайной финансовой помощи в этом году самоуправления, скорее всего, не получат, подчеркнул в интервью Латвийскому телевидению министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"). Уже появилась информация о том, что некоторым самоуправлениях не хватает средств на обеспечение основных функций.

Политик напомнил, что госбюджет в этом году очень напряженный, уровень дефицита в нем близок к потолку в 3%, поэтому государственной финансовой помощи муниципалитетам не будет. Министр подчеркнул, что самоуправления при планировании бюджетов должны решить, как эффективно планировать расходы.

Одновременно министр подчеркнул, что самоуправлениям обещаны другие льготы, например, Государственная касса

может отложить выплату основной суммы кредита до тех пор, пока финансовая ситуация в муниципалитетах не стабилизируется. Ашераденс признал, что самоуправления нередко обнаруживают недостающую сумму в бюджете в течение дня, потому что что-то забыли включить в финансовый документ.

В то же время министр финансов признал, что ситуация в самоуправлениях разнится. В финансовом отношении сложнее тем самоуправлениям, где население драмитически уменьшается, а, следовательно, и финансирование, а вдругих население увеличивается и им, напротив, приходится думать о том, как обеспечить образовательные возможности для детей.

Как уже сообщалось, ряд латвийских самоуправлений, например, Резекне, Балви, Краслава, Талси сталкивает с дефицитом финансирования на обеспечение основных функций.

Ашераденс подчеркнул, что ни в одном другом самоуправлении Латвии финансовое положение не является таким плохим, как в городе Резекне, где финансовая стабилизация все еще находится под угрозой.

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