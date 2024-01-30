На фоне уменьшения количества писем и снижения подписки государственное предприятие Latvijas Pasts оказалось в трудном финансовом положении, сообщила в интервью Латвийскому радио руководитель предприятия Беате Краузе-Чеботаре.

Объясняя планируемую реорганизацию почтовых отделений, гендиректор отметила, что Latvijas Pasts — не государственное учреждение, а государственное акционерное общество, которое должно работать с прибылью или без нее, а также наделено социальными функциями, пишет Lsm.lv.

По словам Краузе-Чеботаре, с каждым годом наблюдается падение объема писем и подписки. Соответственно, сокращаются и доходы компании. "Будучи одним из крупнейших работодателей в стране, мы не можем свести это падение к сокращению сотрудников или расходов. Кроме того, давление на заработную плату продолжает расти, и мы регулярно пересматриваем ее размер. Также невозможно сократить основные средства или персонал пропорционально падению подписки на прессу и писем", — сказала генеральный директор.

В результате Latvijas Pasts сейчас находится в тяжелом финансовом положении. Без изменения сети филиалов и сохранения существующих сетей компания будет вынуждена работать в убыток, что потребует дополнительного финансирования со стороны государства.

Одновременно Краузе-Чеботаре отвергает возможную неплатежеспособность предприятия, добавляя: "Если мы не будем действовать ответственно, то это произойдет в течение двух-трех лет".

По ее словам, проблемы начались много лет назад. В то время между почтой Эстонии, Латвии и Литвы также велись переговоры о создании совместного предприятия, но решение не было принято.

Однако в настоящее время с Министерством сообщения ведутся переговоры о реорганизации почтовых отделений для обсуждения оптимальной модели и оценки возможного дополнительного финансирования для содержания почтовых отделений.

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