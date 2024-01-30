Синхронизация с европейской электросетью, отказ от синхронизации с Россией (отключение от BRELL) также может повлиять на цену электроэнергии, но степень этого влияния на данный момент неизвестна, заявил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз "зеленых" и крестьян) в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Чтобы в феврале 2025 года Латвия вместе с остальными странами Балтии могла полностью отключиться от энергосистемы BRELL, которая в настоящее время соединяет их с Россией и Беларусью, в Гробиньской волости сейчас строится первая в Латвии синхронно-компенсационная станция. Эта станция — часть оборудования, необходимого для предстоящего перехода. Поставка компенсатора ожидается к маю этого года.

"Прямо сейчас, регулярно просматривая график, мы понимаем — да, мы будем готовы", — сказал Мелнис.

Переход может также повлиять на цену электроэнергии, признал министр. В настоящее время предпринимаются усилия, чтобы понять, насколько большим будет влияние.

"Очевидно, один из больших вызовов — то, что у нас от отключаются межсоединения, которые есть с Россией.

И самое большое и важное, о чем мы сейчас думаем, — это увеличение собственных генерирующих мощностей. Увеличивая в Латвии, мы также увеличиваем их в регионе. И сейчас мы работаем над межсетевыми соединениями. Нам нужно больше межсетевых соединений, чтобы обеспечить подачу электроэнергии", — сказал Мелнис.

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