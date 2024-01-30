Показатель Латвии в последнем опубликованным международной антикоррупционной организацией Transparency International (TI) Индексе восприятия коррупции по сравнению с двумя предыдущими годами улучшился, однако темп роста медленный, и Латвия по-прежнему отстает от других стран Европейского союза (ЕС) и Организации европейского сотрудничества и развития (OECD), сообщили порталу Delfi представители "Общества за открытость — Delna" (Delna).

По сравнению с 2021 и 2022 годами показатель Латвии за 2023 год улучшился на один пункт, достигнув 60 пунктов из 100. Таким образом, Латвия в Индексе восприятия коррупции занимает 14-е место среди 27 стран ЕС. Эту же позицию занимает и Испания. Технически нынешний показатель на одну позицию выше, чем в прошлом году. Однако средний показатель стран ЕС в Индексе восприятия коррупции составляет 64 пункта.

Как отмечает Delna, поскольку результаты Латвии в долгосрочной перспективе улучшаются слишком медленно, шансы приблизиться к установленной в Плане национального развития на 2021-2027 годы цели, а именно достижению 64 пунктов в 2024 году и 67 пунктов в 2027 году, теряются. До сих пор Латвии понадобилось почти десять лет, чтобы добиться увеличения показателя в индексе.

Медленный прогресс Латвии исследователи коррупции объяснят задержкой с введением смелы антикоррупционных мер в таких сферах, как политическая добропорядочность, предотвращение растраты государственных ресурсов, а также способствование деловой честности. Соответственно, это области, улучшение в которых должно быть приоритетом для работающих в государственном и частном секторах, а также для организаций гражданского общества, подчеркивает Delna.

Показатель Эстонии в 2023 году увеличился и достиг 76 пунктов, что на 12 пунктов выше среднего показателя по ЕС. Показатель Эстонии не только значительно превышает средний результат индекса по ЕС, но и более чем на 10 пунктов превышает показатели Латвии на протяжении всего периода оценки Индекса восприятия коррупции. Разрыв в результатах — явление не только последних лет.

Между тем, результаты Литвы и Латвии в этом году практически идентичны. Хотя результат Литвы в отдельные годы был выше показателя Латвии, в этом году Латвия приблизилась к этому уровню. Литва достигла показателя в 61 пункт.

По оценке Delna, стагнация результатов Латвии в Индексе восприятия коррупции свидетельствует о том, что действия Латвии по предотвращению коррупции пока не увенчались успехом, поэтому необходима более активная борьба с коррупцией и введение конкретных мер на практике.

Индекс восприятия коррупции анализирует восприятие частным сектором коррупции в публичном секторе в 180 странах и территория. При расчете индекса используются 13 различных источников анализа, включая показатели, связанные с демократией и государственным управлением, опросы предпринимателей и экспертные оценки рисков. Результаты индекса отражены по шкале от 0 до 100, где 0 означает высокий уровень коррупции, а 100 — что в стране нет коррупции. Неофициально считается, что оценка до 50 пунктов означает серьезные проблемы с коррупцией в стране.

Средний показатель индекса по ЕС остался прежним — 64 пункта, средний показатель стран OECD также остался неизменным — 66 пунктов.

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