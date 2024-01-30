Оппозиционная в столице партия "Прогрессивные" призывает переделать подвалы Риги в безопасные бомбоубежища, сообщила агентство LETA. Фракция "Прогрессивных" в Рижской думе подала соответствующее предложение о приспособлении подвалов многоквартирных и муниципальных зданий столицы под нужды бомбоубежищ.

Учитывая конфликты и риски безопасности в мире, бомбоубежища обеспечивают безопасность граждан в кризисных ситуациях, например, в случае воздушных атак или других опасных событий, напоминают "Прогрессивье".

"Рижская дума признала безопасность одним из бюджетных приоритетов, однако на гражданскую оборону выделено всего 0,03% от общего бюджета. Когда наступит кризис, времени на поиски причин, почему в Риге не хватает убежищ, не будет. Сейчас Рига должна взять на себя инициативу и самостоятельно урегулировать этот вопрос вопросе", — заявил председатель фракции "Прогрессивных" в Рижской думе Мартиньш Коссович.

Во фракции поясняют, что сейчасподвалы многоэтажных домов труднодоступны и непригодны для кризисных периодов, поэтому необходимо запустить программу обустройства подвалов жилых домов для нужд гражданской обороны.

Такая программа, предполагающая софинансирование со стороны самоуправления, стала бы первым шагом в решении проблемы.

В то же время в муниципальной собственности есть несколько зданий, в которых находятся учреждения здравоохранения, склады предприятий, принаддлежащих самоуправлений и так далее, которые пригодны для устройства бомбоубежищ. Однако в этом году на преобразование этих помещений не хватает средств.

В 2024 году из бюджета Рижского самоуправления на гражданскую оборону было выделено 462 тысячи евро. "Прогрессивные" призывают утроить это финансирование. Еще 400 000 евро должны быть выделены на программу ремонта подвалов жилых домов и 400 000 евро на приспособление муниципальных зданий под нужды бомбоубежищ.

"Прогрессивные" подготовили более 20 предложений к городскому бюджету на 2024 год, среди которых: возобновление движения ночного общественного транспорта, обеспечение бесплатными средствами гигиены рижских школ, реализация программы безопасности дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, обеспечение уборки всех городских тротуаров в Риге и другие инициативы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram