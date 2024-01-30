Во вторник, 30 января, Комиссия по бюджету и финансам (налогам) Сейма поддержала перераспределение бюджетных средств, соггласившись с необходимостью выделить 19 033 004 евро Министерству внутренних дел (МВД) на покрытие расходов, связанных со строительством инфраструктуры, необходимой для защиты территории страны, на границе с Россией.

Средства перераспределяются из средств, перераспределяемых в процессе исполнения годового государственного бюджета.

Протяженность латвийско-российской границы составляет 283,6 километра.

Планируется, что строительство ограждения может быть завершено к концу 2024 года, а строительство остальной инфраструктуры запланировано до 2025 года. В настоящее время на латвийско-российской границе необходимо построить около 180 километров заграждений и не менее 53 километров пограничной инфраструктуры. Значительная часть приграничной полосы вблизи российской границы уже вырублена.

На настоящий момент возведена инфраструктура приграничной полосы протяженностью около 230 километров, в том числе патрульные дорожки — деревянные пешеходные мосты или брусчатка, дорога с естественным грунтовым покрытием и водопропускные трубы, а также четыре подвесных вантовых моста. В свою очередь, забор построен на протяжении примерно 99 километров.

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