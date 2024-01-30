На улицах Риги появится новое оперативное транспортное средство муниципальной полиции, сообщает Рижская муниципальная полиция на своей странице в социальной сети Facebook.

В начале года муниципальная полиция приобрела новый автомобиль Škoda Kodiaq, который можно будет увидеть на улицах столицы. Новый вид окрашивания кузова автомобиля соответствует государственному стандарту Латвии.

В мае прошлого года Рижская муниципальная полиция выступила с инициативой изменить стандарт окраски кузова служебных автомобилей. Позже в сотрудничестве с другими муниципальными полициями Латвии была начата работа над разработкой нового цвета и дизайна кузова.

Узнаваемость, хорошая видимость даже в темноте и современный вид – вот основные критерии в процессе разработки цвета и дизайна. В сентябре предложения о внесении поправок были зарегистрированы в государственном стандарте Латвии.

Первый новый автомобиль Рижской муниципальной полиции был передан спасателям Управления по безопасности на воде для выполнения ежедневных трудовых обязанностей и более удобной перевозки необходимого рабочего оборудования.

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