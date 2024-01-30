Рижский районный суд признал бывшего акционера муниципального предприятия Бабитского края Babītes siltums, а ныне председателя Марупской краевой думы Андрейса Энцe виновным в незаконной выплате компенсации за отпуск в размере 37 561 евро и наложил штраф о взыскании с него 18 900 евро, сообщает агентство LETA.

Также приговором суда Андрейс Энце лишен права на два года занимать государственные должностные посты в органах государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того суд полностью удовлетворил ходатайство потерпевшего - SIA Babītes siltums - о возмещении материального ущерба в размере 37 561 евро.

Приговор Рижского районного суда еще можно обжаловать в суде второй инстанции.

Андрейс Энце в настоящее время является председателем Марупской краевой думы.

Ранее KNAB призвал прокуратуру возбудить против Энце уголовное преследование за возможное злоупотребление служебным положением, повлекшее серьезные последствия.

Согласно собранным доказательствам, Энце, сняв с должности члена правления муниципального АО Babītes siltums, принял решение выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск без законных оснований. Таким образом чиновник нанес имущественный ущерб Бабитскому краевому самоуправлению на сумму 37 561 евро. KNAB начал уголовный процесс 4 ноября 2021 года.

По информации Firmas.lv, предприятие Babītes siltums зарегистрировано в 1993 году. Сейчас компания полностью принадлежит Марупской краевой думе. В период с 2017 по 2020 годы Babīte siltums работало с убытком. В 2021 году оборот составил 1 205 031 евро и была получена прибыль в размере 35 058 евро.

В 2021 году Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) обратилось к тогдашней Бабитской краевой думе с просьбой не допускать нарушений на предприятии Babītes siltums, которые были выявлены в ходе заказанной самоуправлением проверки за 2017-2019 гг.

По данным VARAM, аудиторы обнаружили существенные нарушения в деятельности и надзоре Babītes siltums, например, не была разработана среднесрочная операционная стратегия, в компании не велись бюджетное планирование и контроль, не обеспечивалась информационная прозрачность, не были разработаны процедуры контроля за закупками и имелись ряд других нарушений.

На основании отчета аудиторов в VARAM пришли к выводу, что нарушения в период 2017-2019 годов были допущены не только правлением муниципальной компании и держателем долей капитала - тогдашним председателем городского совета Андреем Энце, но и самой краевой думой как участника общества капитала.

Бабитская дума приняла решение создать комиссию, которая оценит эффективность и законность деятельности правления Babītes siltums и владельца доли капитала предприятия Андрея Энце.

Марупский край был создан 1 июля 2021 года в ходе административно-территориальной реформы, в результате которой были объединены Марупский и Бабитский края.

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