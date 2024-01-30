Ригу с двухдневным визитом посетит Елена Зеленская. 31 января супруга президента Украины встретится с высшими должностными лицами Латвии, а 1 февраля примет участие в международной конференции "Война России против детей".

Президент Латвии Эдгар Ринкевич встретится с Еленой Зеленской в ​​среду, 31 января, в 14:00 в Рижском замке, сообщает канцелярия президента ЛР.

После встречи запланирована небольшая экскурсия по Рижскому замку, в ходе которой супруге Зеленского подарят аудиогид на украинском языке.

Планируется, что в 14:50 в здании правительства начнется встреча премер-министра Эвики Силини с Еленой Зеленской.

В ходе встреч высшего руководства Латвии с Еленой Зеленской стороны обсудят поддержку Украины и ее народа, ситуацию с правами человека в Украине, а также возвращение украинских детей из России на родину.

1 февраля Ринкевич и Зеленская примут участие в конференции "Война России против детей", где обсудят вопрос привлечения РФ к ответственности за депортацию детей.

Как отмечают организаторы конференции, "по данным Госинформслужбы Украины, 19 5461 ребенок был депортирован или принудительно переселен в Россию или Беларусь. На данный момент в Украину удалось вернуть 387 детей, или менее 0,2% от общего количества забранных детей".

Организаторами конференции являются Посольство Украины в Латвии, МИД Украины, МИД Латвии, Администрация президента Украины, проект "Bring Kids back UA" и Фонд рижской Детской больницы и т.д.

В ходе визита в Латвию Зеленская также встретится с представителями неправительственных организаций, которые оказывают поддержку Украине, и с представителями украинской диаспоры и с украинскими беженцами в Латвии.

Кроме того, запланировано посещение супруги президента Украины Латвийского музея оккупации, где Елене Зеленской представлен аудиогид на украинском языке.

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