Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) на своей платформе элеткронных услуг e-CSDD предлагает новые серии государственных регистрационных номерных знаков для автомобилей.

Во вторник, 30 января, с 21:00 на платформе e-CSDD будут доступны дополнительные номера WH1 — WH99 и NV100 — NV9999 для автомобилей, автобусов и мотоциклов.

Для того, чтобы выбрать и оформить номерной знак, необходимо авторизоваться на платформе е-CSDD и указать транспортное средство, находящееся в вашем владении.

Номерной знак можно выбрать для транспортного средства, зарегистрированного в Латвии или не зарегистрированного в Латвии, чтобы предварительно сравнить номера. После выбора номера следует указать центр обслуживания клиентов CSDD (KAC). Далее необходимо оплатить номерные знаки, а затем пользователь должен получить подтверждение заказа на электронную почту.

Во избежание случаев, когда из-за неоплаты номер не будет зарегистрирован и недоступен другим заинтересованным лицам, при подтверждении заказа надо произвести следующие платежи:

- за изготовление лицензии номерных знаков (11,16 евро за каждый);

- за выбор государственного регистрационного номера в размере 500 евро (для транспортных средств, кроме мопедов), если номер одно- или двухзначный, а также сочетание символов, если первая цифра - любая цифра, а все остальные цифры "0"), либо 150 евро, если номер не соответствует указанным выше условиям, а также для прицепа или мопеда. Заказ дополнительного номера будет считаться выполненным только после внесения указанных платежей.

Номерные знаки в Рижском центре обслуживания клиентов можно получить в течение двух часов после получения заявления на смену номера или первой регистрации транспортного средства.

В регионах регистрацию номеров можно осуществлять начиная с четвертого дня после заказа номера в е-CSDD.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram