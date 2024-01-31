По мнению многих жителей, строители дорог вообще не заинтересованы в том, чтобы делать дороги достаточно качественно, поскольку потом те же строители их ремонтируют и получают за это деньги. Ведущий исследователь факультета строительства и машинных наук Рижского технического университета (РТУ) Виктор Харитонов в эфире передачи "На линии" на телеканале TV24 заявил, что этот вопрос можно обсуждать, пишет Latvijas Avīze.

"Да, это вопрос для дискуссии, но я на все это смотрю с точки зрения ученых", — отметил Харитонов.

"Мы участвовали в проекте Кекавской окружной дороги. Это PPP-проект, когда строитель и инвестор фактически заинтересованы в том, чтобы дорога служила максимально долго. Если она будет плохо служить, это будет их ответственность и они потеряют много денег", — пояснил исследователь, добавив, что классические строительные работы, рутинные строительные работы — все связано с ответственностью, с репутационным риском.

Отвечая на вопрос о том, что мы можем изменить технологически прямо сейчас, чтобы на дорогах не было ям, Харитонов указал на качество дорожного покрытия.

"Мы без проблем можем сделать качественный асфальт. В тендерах, если есть активная конкуренция, возможен и демпинг, а это, к сожалению, так и есть, победитель не всегда может создать соответствующее качество за свою цену, даже если службы следят за этим", — признал Харитонов.

В качестве примера он упомянул улицу Чака, где он увидел, что структура уложенного асфальта неоднородна — покрытие должно представлять собой однородную массу, а там в одном месте более грубая и крупная галька, а в другом мелкая. Тогда и понимаешь, что тут будут ямы, отметил Харитонов. "Ответственные службы должны следить за этим", — подчеркнул он.

"Одна из проблем — закупка того, как укладывают асфальт. К сожалению, самая низкая цена является критерием, который приводит нас туда, где мы находимся. Заказчик хочет Mercedes, но из-за требований закупки по критерию самой низкой цены получается только "Жигули"", — заявил Харитонов.

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