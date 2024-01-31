Из 1200 лифтов в многоквартирных домах, управляемых Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), только 4% моложе 35 лет, а возраст более 40% лифтов уже приближается к полувеку, сообщил член комитета Рижской думы по жилью и окружающей среде Валдис Гаварс. По оценкам предприятия по обслуживанию лифтов, для замены столичных лифтов при нынешних мощностях может потребоваться не менее 16 лет, пишет портал Lsm.lv.

Латвийское радио пообщалось с жительницей Плявниеки Сабине в подъезде ее девятиэтажного дома на улице Салнас, 20. В доме 1986 года старый, дребезжащий, тесный лифт. В нем могут разместиться трое взрослых в зимней одежде, хотя в правилах указано, что лифт рассчитан на четырех человек.

Сабине рассказала, что старый лифт время от времени ломается, и в нем застревают люди. В декабре это произошло и с ней. "29-го [декабря] я сама застряла. Меня освободили. Надо сказать, [аварийная служба] приехала очень оперативно — в течение 10 минут. Никаких проблем. Что-то они там возились… Когда я приехала вечером, лифт уже работал, а днем 31-го снова сломался и не работал до 2-го [января]. Я разозлилась и написала письмо".

На свое письмо Сабине получила ответ, что оно передано дальше ответственным службам. О том, что в лифте часто застревают люди, в том числе дети, рассказала и ее соседка по подъезду Алена.

Из 16 людей, опрошенных обществом жителей Плявниеки, 13 не думают, что лифт у них в доме находится в критическом состоянии. Как сказал Гедертс с улицы Дравниеку, 2, лифт выполняет свою функцию, хотя и устарел морально, да и шумит старый лифт намного сильнее, чем новые.

Как рассказала пенсионерка, живущая в Вецмилглависе, на улице Эджиня гатве, 1, в доме 1978 года постройки бывают небольшие проблемы с лифтом, но специалисты их быстро устраняют.

"Тросы наверняка те же самые. Пару лет назад была комиссия. Изучили, посмотрели и сказали, что надо что-то менять, а потом сказали, что ничего менять не надо. Лифт у нас работает. Случаются всякие мелочи, [например], кто-то там застревает или залезает слишком много людей, но у нас никогда еще не было, чтобы лифт не работал два дня".

В целом ситуация с лифтами в многоквартирных домах Риги печальная, считает депутат Гаварс. Из всех многоквартирных домов, где есть лифты, две трети управляются RNP.

В домоуправлении уточнили, что в домах, находящихся в ведении RNP, 1200 лифтов.

"По всей Риге в старых домах лифты заменены, наверное, в 7%. А теперь есть еще и новые проекты, в которых, соответственно, новые лифты, но в некоторых новых проектах лифты уже поменяны, не отработав и 20 лет. Так что ситуация опасная", — говорит Гаварс.

RNP: оригинальные запчасти недоступны

В RNР сообщили, что каждый лифт специалисты обследуют и обслуживают два раза в год. Да, бывает, что жильцы жалуются, но это не происходит постоянно. Как рассказал представитель RNР Кристс Лейшкалнс, если есть какие-то подозрения в том, что лифт не соответствует требованиям, его эксплуатация прекращается, так что в целом ситуация стабильна.

Минус в том, что оригинальные запчасти к лифтам сейчас недоступны. Большинство лифтов было изготовлено в СССР, в основном в Белоруссии. Операторы лифтов ищут запчасти в других странах, как в Европе, так и за ее пределами. Но в настоящее время этих деталей нет.

Это увеличивает время, необходимое для восстановления лифта.

На замену всех старых лифтов нужно 16 лет

Представитель компании по обслуживанию лифтов Kone Lifti Latvija Юрис Индриксонс проблему признает. В Латвии предприятие обслуживает 1500 лифтов, треть из них старые, и жалобы от жильцов поступают каждый день.

По словам Индриксонса, теоретически старые лифты вообще не следовало бы использовать, поскольку производитель запланировал для них 25-летний срок эксплуатации, который уже истек. Он признал, что сейчас сложно найти запчасти для старых лифтов, но некоторые из них можно заменить на европейские.

"Пока мы живем за счет запасов. Что будет, когда запасы закончатся — большой вопрос. [..] Никто не скажет, сколько еще [лифты проработают]. Старые лифты часто ломаются, люди застревают. С этим надо считаться. При нынешних мощностях я предполагаю, что все предприятия могут заменить около 300 лифтов в год. В Риге может быть около 5000 старых лифтов, по всей Латвии около 7000 лифтов, которые надо менять. Если все компании будут работать на своих нынешних мощностях, можно подсчитать, сколько лет понадобится, чтобы заменить все эти лифты", — сказал Индриксонс. По его расчетам, в Риге на это может потребоваться более 16 лет.

Три потенциальных решения

16 лет — это слишком долго, поэтому Рижская дума начала искать решения. Комитет по жилью и окружающей среде предлагает три варианта дальнейших действий, рассказал руководитель комитета Виестурс Зепс:

"Одно из решений — посмотреть, как проблему обновления рижских лифтов можно включить в программу доступности среды, поднадзорную Министерству экономики, но еще предстоит обсудить, возможно ли это технически и в установленные сроки. Второй вариант — мы проанализировали несколько инструментов кредитования и лизинга, которые могли бы стать альтернативным решением со стороны RNP, но, конечно, жильцам это будет стоить денег. Третье, что всегда рассматривается — какое-то муниципальное софинансирование для проектов такого типа. Важно понять, как нам в каждом из направлений работать".

Следующее обсуждение проблемы лифтов ожидается через месяц, а результаты могут быть уже в конце марта.

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