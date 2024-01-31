В 2023 году многие латвийцы давали необычные имена своим детям — новорожденных называли в честь как греческих богов, так и драгоценных камней и металлов, сообщили порталу Delfi в Министерстве юстиции.

Так, например, Минюст приводит в пример следующие зарегистрированные в 2023 году уникальные имена: Артемида, Дакота, Неве, Талла, Власта, Лави, Миесассаргс (переводится на русский язык как "Телохранитель" — прим.ред.), Вестс, Миллс, Вилле, Каиро и Рубин.

Зарегистрированы и необычные двойные имена, которые давали новорожденным в прошлом году. Среди них числятся Арабелла Ветра (vētra — буря, перевод с латышского, прим.ред.), Анна Зиема (ziema — зима, перевод с латышского, прим. ред.), Бронза Эвелина, Перконс Петерис (pērkons — гром, перевод с латышского; также в латышской мифологии есть бог-громовержец Перконс, прим.ред.), Варис Витис и Конрадс Лацис (lācis — медведь, перевод с латышского, прим.ред.).

Согласно законодательству, личные имена должны быть записаны в реестре так, чтобы они соответствовали нормам литературного латышского языка. Это означает, что для написания имен используются только буквы латышского алфавита, поэтому зарегистрировать ребенка, например, с именем Rye невозможно. Если такое имя предназначено для девочки, оно должно быть зарегистрировано как Рая (Raja), а если для мальчика — Райс (Rajs).

Кроме того, в правилах Кабинета министров говорится, что личные имена не должны содержать повторения согласных букв: bb, cc, dd, ff, gg, hh, kk, pp, ss, tt, vv, zz. Несмотря на это, в Латвии все же можно зарегистрировать ребенка с именем Отто (Otto). Так, в 2011 году Верховный суд вынес решение в пользу семьи, которая хотела назвать своего сына Отто.

Как сообщалось ранее, в 2023 году в Латвии самыми популярными именами, которые получали новорожденные были Эмилия (Emīlija) и Оливерс (Olivers).

В Латвии в 2023 году имя Эмилия получили 184 новорожденных девочки, а имя Оливерс — 150 новорожденных мальчиков.

В список самых популярных имен новорожденных девочек в 2023 году вошли: Эмилия (184), София (166), Амелия (164), Алисе (133), Анна (126), Эмма (125), Марта (108), Паула (93), Эстере (83) и Дарта (82).

В список самых популярных имен новорожденных мальчиков в 2023 году вошли: Оливерс (150), Марк (143), Робертс (125), Екабс (116), Густавс (101), Эмилс (100), Ричардс (99), Адрианс (96), Маркус (90) и Теодорс (90).

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