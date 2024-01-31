Депутат Рижской думы Мирослав Кодис, избранный по списку "Прогрессивных", подал заявление о вступлению в партию "Новое Единство" — правящую как в государстве, так и в столице, сообщает агентство LETA.

Свое решение Кодис объяснил желанием баллотироваться на следующих муниципальных выборах. Депутат оценивал предложения, поступившие от ряда партий, а также их программы, и сделал выбор в пользу "Нового Единства". Напомним, что посты премьер-министра и мэра Риги сейчас занимают представители именно этой партии.

По словам Кодиса, он не обсуждал возможность возвращения к "Прогрессивным". Мирослав Кодис вышел из партии "Прогрессивные" в сентябре прошлого года после изменений в коалиции Рижской думы. По итогам этих изменений "Прогрессивные" оказались в оппозиции, а Мартиньш Стакис потерял пост мэра города. Новым мэром был избран Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

После изменения состава правящей коалиции к "Новому Единству" присоединился еще один оппозиционер — Гунтарс Йиргенсонс, выбранный в Рижскую думу по списку "Согласия".

По итогам всех изменений в Рижской думе сейчас три равных по составу (11 депутатов) крупных фракции — правящее "Новое Единство" и оппозиционные "Прогрессивные" и "Согласие".

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram