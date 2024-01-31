В 2023 году в Латвии умерло 27 175 человек, а число новорожденных уменьшилось до 14 326, сообщает Министерство юстиции.

По сравнению с 2022 годом количество умерших в прошлом году немного уменьшилось — в 2022 году умерло 30 312 человек, родился 15 921.

По данным Минюста, в прошлом году уменьшилось также количество заключенных браков — в 2022 году было заключено 12 113 браков, в 2023 году — 10 662.

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